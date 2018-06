Problema de visión y motricidad, revela ex canciller Guillame Long sobre salud de Julian Assange

Fundador de WikiLeaks vive una "situación de tortura", mencionó El ex Canciller del Ecuador, Guillaume Long, reveló problemas de visión y de motricidad del fundador de WikiLeaks, Julián Assange, que está asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Para el ex Secretario de Estado, lo que vive Assange es una "tortura" y criticó la decisión ecuatoriana de cortarle cualquier tipo de conexión, accediendo únicamente a una visita de sus abogados.

Long, en declaraciones para KolectiVOZ, señaló que el Presidente Lenín Moreno “no le quiere a Assange, claramente estuvo en contra del asilo, agarró cualquier pretexto para cortarle el internet” en relación a la decisión gubernamental de aislar sus comunicaciones tras no respetar las condiciones del Estado ecuatoriano de no intervenir en asuntos externos.

“Le corta sin ponerle plazo (…) creo que llevan seis semanas y el compromiso es nunca más reconectarlo, no hay plazo para reconectarlo”, sostuvo.

Asimismo, dijo que no solo le cortan el suministro de internet, sino todas las conexiones.

“Eso es inhumano, le cortan las visitas, solamente tienen derecho a visitar dos o tres abogados para hablar con él de su estrategia legal, es aislarlo totalmente”, aseguró.

El ex Canciller insistió en que Assange vive en una situación de aislamiento muy fuerte.

“Cualquiera que conoce la Embajada, es un cuartito chiquito, sin acceso a exteriores, ahora es verano, pero la mayor parte del año es una ciudad oscura, realmente, sin luz”, relató.

Dijo, asimismo, que el fundador de WikiLeaks, tiene problemas de salud, “es una situación de tortura”.

“Tenía un problema en el brazo la última vez que lo vi, poco a poco se le ha ido paralizando, tenía requerimientos de salud, había visitas de médicos, pero no es lo mismo, tenía que hacerse un ultrasonido, no es lo mismo que irse a hacer un chequeo a un hospital, no podía”, detalló.

Un problema de vista también empezó a tener Assange: “No ve objetos, los psicólogos dicen que es común, él puede estar buscando algo que está por horas delante de él, no la ve, su mirada va más allá”.

Con información de KolectiVOZ, y Ecuadorinmediato

