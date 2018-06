EL TELÉGRAFO (Guayaquil) Investigan protocolos médicos en caso de colegiala que murió en Guayaquil

Doctora que atendió a menor rindió su versión La Fiscalía tomó ayer la versión de una de las doctoras que atendieron a la niña Brithany en el dispensario Francisco Segura, adonde fue derivada desde un hospital. La niña Brithany Morán Samaniego, de 11 años, quien murió el 13 de mayo último tras sufrir un supuesto maltrato físico en el colegio donde estudiaba, llegó un día antes al centro de salud Francisco Segura con un cuadro de cefalea.

Según el fiscal César Peña, quien este lunes 4 de junio recogió la versión de la doctora Sonia Tapia Méndez, la menor ingresó al dispensario sin un diagnóstico previo proveniente del hospital de niños Francisco de Icaza Bustamante.

Peña indicó que bajo esas circunstancias, Brithany fue sometida a valoraciones médicas que motivaron que sea “remitida” otra vez al hospital especializado en niños. “Fue ahí cuando presentó el cuadro de vómito, mareos y fuertes dolores de cabeza”.

El fiscal Peña cuestionó que los médicos que atendieron a la estudiante en el hospital no detectaran la dolencia que aparentemente provocó su muerte. “Remiten a la menor de un centro especializado a un centro de salud, cuando se supone que debieron atenderla con todos los equipos que poseen”.

El abogado Steven Reyes, defensor de la familia de la occisa, calificó como una irresponsabilidad que los médicos del hospital de niños no hayan detectado la dolencia de Brithany, pese a poseer todos los recursos técnicos de la medicina moderna.

Además, “el formulario para derivar a la niña del hospital al dispensario no fue llenado correctamente, no existió un diagnóstico ni tratamiento (...) al parecer para ellos (los doctores) era un simple dolor de cabeza”. El fiscal Peña dijo también que se acercó a rendir su versión el doctor Steven Almeida, pero como no tenía abogado no se realizó la diligencia y la doctora Rosa Leal, del hospital de menores, no se presentó.