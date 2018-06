LLAMADA: Relación entre Ecuador y EE.UU., centró conversación telefónica de presidente Moreno y vicepresidente Mike Pence

Este 04 de junio inició la 48 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En el marco de este evento, el Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, conversó con el Presidente del Ecuador, Lenín Moreno.

A través de un comunicado de prensa de la Casa Blanca, de Estados Unidos, se informó que ambos líderes analizaron las oportunidades de revitalizar la relación bilateral entre Estados Unidos y Ecuador.

Además, se anunció que “los dos líderes discutieron el desastre humanitario y económico en curso en Venezuela, y la necesidad de trabajar junto con naciones de ideas afines para proteger y promover la libertad en el hemisferio”.

Por último, el Vicepresidente Pence expresó “el firme compromiso de la Administración con América Latina” y sus esfuerzos “por construir la prosperidad, la seguridad y la democracia en toda la región”.

Además, a través de su cuenta de Twitter, el vicepresidente de Estados Unidos señaló que también felicitó al presidente Moreno “por el progreso que Ecuador ha hecho para defender la democracia y el estado de derecho”.

