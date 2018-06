Macará 0 - Barcelona 1

Crónica – Final Partido Barcelona Sporting Club venció por la mínima diferencia al Macará en el estadio Bellavista de la ciudad de Ambato. Moisés Corozo marcó el único gol del partido, en su propia puerta, para que los canarios se queden con los 3 puntos.

Barcelona Sporting Club mantuvo el balón y complicó a Macará en el estadio Bellavista de Ambato. El equipo de Guillermo Almada controló las acciones de juego para generar peligro en el arco de Adonnis Pabón. A los 2 minutos de juego, Damián Díaz remató de forma frontal, pero el arquero guaytambo se quedó con el mismo de forma muy segura.

Los de Paúl Vélez no generaron juego. Carlos Feraud no tuvo mucho contacto con el esférico, no se juntaron los jugadores y se dejaron encimar por los visitantes. Michael Arroyo fue el jugador más desequilibrante en el club amarillo. Él tuvo 2 acciones para mover el marcador. En la primera, cobró un tiro libre que salió muy cerca del primer poste del arco de Macará; mientras que las segunda se estrelló en el vertical izquierdo, que ahogó su gol.

El resultado se rompió a la media hora de juego. Damián Díaz intentó habilitar a Ariel Nahuelpán entre los centrales. El delantero bajó el balón con su pecho. Mosiés Corozo, en su afán de rechazar, sombrereó a su arquero y mandó el balón al fondo de las redes. Con el marcador 1 por 0, a favor de Barcelona, los equipos se fueron al descanso.

El segundo tiempo fue mucho más lento, con pocas acciones de peligro, pero importantes para abultar el marcador. Barcelona Sporting Club se dedicó a proteger su ventaja, mover el balón de un lado a otro para desesperar al equipo ambateño. Damián Díaz quiso su anotación, pero Adonnis Pabón le impidió de buena manera.

Macará probó los reflejos de Máximo Banguera en 2 oportunidades para empatar el partido. Al minuto 70, Carlos Feraud remató de forma frontal, un verdadero disparo a quemerropa. El arquero de Barcelona voló, estiró su brazo y bloqueó ese esférico. De la misma manera, en el último minuto, Fabry Caicedo cambió la dirección del balón con su cabeza y Banguera logró impedir el gol con la punta de sus dedos. Con este resultado, los dirigidos por Guillermo Almada no pierden de vista su objetivo: alcanzar a Liga Deportiva Universitaria en el primer lugar y desplazarlo.

Fuente: La Red