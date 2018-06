Jorge Corozo: "Ley de Comunicación no debe hablar de sanciones, sino de libertad de expresión" (AUDIO)

"En el debate de la Comisión buscaremos los mejores argumentos para que la Ley sea garante de derechos constitucionales", afirmó El asambleísta y presidente de la Comisión de los Derechos Colectivos, Jorge Corozo, explicó que iniciarán el debate a las reformas a la Ley de Comunicación con el proyecto de Ley enviado por el presidente Moreno, junto a otros 10 que han presentado diferentes actores políticos. "No queremos que con esta Ley se vaya a perseguir, no queremos Ley que hable de sanciones, sino que hable de libertades de expresiones. No queremos hablar de sanciones porque de eso venimos", afirmó.