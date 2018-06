Carlos Páez: "No hay un panorama alentador para Quito, Alcalde no debe culpar a Correísmo sino asumir errores" (AUDIO)

Audio julio 04 carlos páez



Aseguró que petición de renuncia fue firmada por 12concejales de Quito Carlos Páez Pérez, concejal de Quito se refirió a la situación actual del Alcalde de Quito, Mauricio Rodas, debido a la serie de sucesos que han ocurrido las pasadas semanas como el pedido de renuncia por parte de 12 concejales, la suspensión del proyecto Quitocables, entre otros.

“La situación del burgomaestre es complicada pero lo que en verdad nos preocupa es la realidad de la ciudad. Parece que el mal mantenimiento o la amplia imagen con basura acumulada en las esquinas, con el problema de las calles y problemas estratégicos más a fondo como el tema de movilidad no han sido debidamente atendidos. Ahora ciudadanos están pidiendo formalmente la revocatoria del mandato y existe una situación en el seno del concejo en donde no se ha podido, por un mala dirección, consolidar un debate serio”.

Estos problemas, según el concejal, hacen que no haya un panorama alentador para la ciudad. Asimismo aseguró que fueron 12 concejales quienes pidieron la renuncia y otros 3 concejales que apelaron la necesidad de recomponer la construcción del Concejo. “Yo pertenezco a un bloque que a lo largo de todo este período hemos sido muy claros con nuestra posición con el gobierno local y hemos sido críticos cuando se han tomado decisiones que no fueron suficientemente fundamentadas. En donde priman más bien el marketing político y cálculo electoral de parte del Alcalde”.

“Después de que ya han pasado 4 años de los 5 años de la gestión de este alcalde, de que las perspectivas que se veían no eran las mejores para la ciudad el cinco de marzo nuestro bloque de cuatro hicimos un pronunciamiento. Al mismo se han ido sumando hasta tal punto que a mediados de mayo 12 concejales hicimos un pronunciamiento pidiendo al alcalde que dé un paso al costado por su incapacidad para manejar la situación de la ciudad y que se considera un obstáculo para el desarrollo de la capital”, comentó.

Explicó que en ese momento estaban avocados a la situación destapada por parte de la Fiscalía de supuestos hechos de corrupción en temas de regulación de taxis y de buses que ponen una sombra de duda fuerte. “Los involucrados no son precisamente los agentes de tránsito de la esquina o el ventanillero de la empresa sino que son los funcionarios de alto nivel de decisión promovidos en estos cuatro años a los cargos más altos de movilidad”.

Aseguró que los concejales siguen proponiendo, pidiendo y promoviendo en pos de la ciudad con un seguimiento cercano sobre la administración municipal de lo que hace y no hace en Quito.

Sobre las declaraciones del alcalde de Quito donde se manifiesta que esta petición de renuncia tiene tintes políticos, Páez aseguró que es mentira. “Yo no asumo que en la petición entraron ideologías políticas si inclusive están tres concejales que formaban parte de su alianza original en términos electorales, que por estos desaciertos del mismo Alcalde, han cambiado su posición política”.

“Esto de que la petición es un acto correísta me parece es una muletilla por parte de Rodas aseverado por su especialista en comunicación para pescar a rio revuelto y salvar los muebles frente a una ciudadanía que coincide en que la calificación sobre la gestión es mala, según encuestadoras”. Aseguró que la credibilidad del Alcalde ha llegado a niveles muy bajos según estos estudios.

Recordó que no se puede hablar de boicot porque los proyectos como Quitocables y Guayasamín que están detenidos han sido demostrados que fueron frutos de una mala planificación y gestion de la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Pública (EMMOP) que es la encargada de ejecutarlos. “Esto me parece que es lo que sin ningún ejercicio autocrítico por parte de Rodas intenta poner tierra sobre el asunto y desviar la atención sobre este debate político que no tiene ningún asidero y es una mentira”.

“Nosotros vamos a seguir haciendo presión en que se enmienden los errores, nosotros entendemos que no existen condiciones para tomar una decisión de ese tipo. Habrá que ver como queda la revocatoria pedido por el proceso ciudadano tanto de la recolección de firmas como una posible votación. Por ahora mismo lo que nosotros estamos insistiendo es la necesidad de que corrijan los errores y que se tome un criterio de planificación técnica en la inversión pública y se re institucionalice al municipio”.

Recordó que el pasado martes recibió una segunda parte de un informe del gerente de la EMMOP donde demuestra que entre diciembre del 2014 y diciembre del 2015 esta empresa aumentó en 700 personas su nómina. “Estos nuevos trabajadores no son precisamente obreros de mantenimiento de parques o de vías sino coordinadores institucionales, abogados que cobran entre US$ 2 000 a US$ 2500 dólares. Por eso el Concejo resolvió unánimemente iniciar un proceso de restructuración orgánica de la EMMOP. No hubo quien defienda este despropósito de inflar la nómina en vez de invertir en la obra pública”.

“Esta empresa así de cuestionada está a cargo de proyectos que están parados por largo tiempo y han generado complicaciones contractuales legales importantes para la empresa y su patrimonio. Esto le hemos venido señalando e inclusive personalmente se envió al Alcalde una carta para que se resuelva la situación inmediatamente”.

Aclaró que esto no se hizo antes porque no hubo condición política, primero para poner en el orden del día la evaluación de esta empresa y segundo para tomar estas decisiones. “El hecho es que ahora existe más conciencia de que las cosas no pueden seguir como están y los concejales finalmente han asumido que a pesar de los pactos políticos el presente y el futuro de la ciudad está en juego y se dio paso a este tipo de peticiones”, mencionó.

“Se ha dado paso a estas medidas que nosotros podemos llevarlas a cabo como fiscalizadores, un poco tarde, pero quiero aclarar que es esto responde a un ejercicio de correlación de fuerzas dentro del Concejo”. Sobre el tema de Quitocables Páez recordó que desde el punto de vista de movilidad cree que no es la mejor alternativa.

“Este proyecto no tuvo un previo análisis de otras alternativas que los propios miembros de la comunidad han planteado, esto tenía que estudiarse previamente antes de aprobar un proyecto que es un situación rígida y costosa. Más allá del hecho de movilidad el Alcalde se empecinó en su proyecto y con su mayoría aprobó dentro del Concejo aquellas decisiones que los viabilizaron. El día que entregó el informe el directivo de la EMMOP explicó el proyecto ha estado parado desde mayo del año pasado”.

Aseguro que se firmó el contrato en diciembre del 2016 y esto debía estar terminado en marzo del 2018, pero en mayo del 2017 se suspendió por una causa ajena a todos los concejales. “Esto se dio porque el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural el rato que se hizo la remoción de tierra en la estación de la Ofelia, donde es la parada que sería la estación de llegada de este sistema, se encontraron vasijas y vestigios arqueológicos que no fueron identificados durante la fase de estudios previos”.

“Esta situación no se cumplió y por tanto le toco intervenir a la autoridad nacional para exigir ese estudio. Despapes lo que sí es público la resistencia de la ciudadanía afectada con las expropiaciones que han exigido que exista información. Pese a que el alcalde ha insistido en que si se ha realizado esto quiero recordar que hubo una medida cautelar para que la EMMOP cumpla con el proceso de socialización”, comentó.

Mencionó que en agosto del año pasado la autoridad nacional de contratación pública negó la autorización para importar los equipos electromecánicos aduciendo que no se había publicado toda la información relevante sobre las especificaciones técnicas. Esto habría sido puesto en duda por el propio Cuerpo de ingenieros del ejército en el sentido de que no estaban orientadas a una licitación transparente.

“Ahora el Cuerpo de Ingenieros señala que no se ha firmado un contrato complementario necesario para corregir los estudios y especificaciones técnicas ni tampoco se les pagan las facturas que han entregado sobre los trabajos realizados”.

Para Páez decir que la decisión por parte del Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército es un despropósito. “El Comandante del cuerpo de ingenieros del ejército hace una declaración bajo una base de especificaciones técnicas y el alcalde sale a decir que es culpa de los correísta. Esto es no querer asumir las responsabilidades”.

“Cuando se encuentran y se demuestran ineficiencias en la gestión lo que corresponde es corregirlas y no beligerante y alevosamente culpar a los concejales. En cuatro años de gestión han habido seis gerentes de la EMMOP, creo que no hay que ser especialista en administración pública para darse cuenta de que esos niveles de inestabilidad son los que han logrado esta degradación de las capacidades de esta empresa”.

Páez aseguró que los concejales no pueden hacer nada en el ámbito de la gestión y de la administración de la ciudad porque es responsabilidad exclusiva del Alcalde pero si piuede seguir en este esfuerzo fiscalizador. “Nosotros no vamos a desmayar en exigir que tiene que corregirse estos horrores administrativos y retomarse vigencia institucional poniendo por delante el servicio y no seguirse inflando de funcionarios. Hay que corregir errores de la planificación que tiene a la ciudad prácticamente paralizada en materia de inversión pública en donde los últimos proyectos que se pudieron culminar son aquellos que se plantearon desde la administración anterior “-

“Existen montones de temas pendientes en la planificación estratégica de la ciudad y en la propia oferta electoral del alcalde. No puede ser que en los hechos cotidianos, como en recoger la basura, que ya vayamos casi seis meses de emergencia sanitaria y ahora no se vean visos de solución. Insistimos en que los errores deben reconocerse por parte del Alcalde,tiene que hacere una autocrítica, y enmendarlos”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato