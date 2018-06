DECISIÓN: Cesados vocales del Consejo de la Judicatura

Según CPCCS-T, se detectó conflicto de intereses y falta de independencia El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T) cesó en sus cargos a los integrantes del Consejo de la Judicatura por incumplimiento de funciones. Entre las razones destacan que existió conflicto de intereses y falta de independencia de los ahora cesados. Se constató "una potencial red de control entre el Consejo de la Judicatura y las demás funciones del Estado, lo cual indica la falta de independencia de institución generalizado y fuerte indicio de falta de institucionalidad de esta entidad", según la resolución.

Con el Teatro Universitario lleno, coreando "¡fuera Jalkh fuera!" y sin la presencia de los vocales de la Judicatura, el Consejo interino leyó el informe, en el que se establecieron 5 parámetros generales para la evaluación: legitimidad del cargo, cumplimiento de funciones, debida gestión de recursos públicos, transparencia y evaluación ciudadana.

Primero, el Pleno del CPCCS determinó que no existió vulneración de los derechos de las autoridades del Consejo de la Judicatura durante su evaluación. Así también se estipuló la validez del proceso de evaluación por haberse respetado todas las formalidades previstas para el efecto.

Sobre la legitimidad del cargo, el Consejo determinó, durante la evaluación de autoridades de la Judicatura, que la designación de sus vocales carecía de imparcialidad, pues, el órgano nominador fue integrado, en su mayoría por exfuncionarios del Gobierno de ese entonces.

"El Consejo (de la Judicatura) tampoco gozaba de la independencia requerida para el ejercicio de sus funciones", resolvió el Consejo de transición.

Acerca del titular de la Judicatura, Gustavo Jalkh, el CPCCS-T determinó conflicto de intereses por las relaciones de amistad, asociación y cercanía con el ex Presidente Rafael Correa. Se detalló que, previo a ejercer el cargo de Presidente de la Judicatura, fue secretario particular del ex Presidente Rafael Correa, Ministro de Gobierno, Ministro de Justicia, entre otros cargos.

"El Pleno ha constatado que los cargos de control del Consejo de la Judicatura estuvieron ejecutados por funcionarios que tenían una estrecha vinculación con el Ejecutivo, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Secretaría de Transparencia de Gestión, especialmente, incluso, con otros poderes del Estado como el caso del Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social creando una potencial red de control entre el Consejo de la Judicatura y las demás funciones del Estado, lo cual indica la falta de independencia de institución generalizado y fuerte indicio de falta de institucionalidad de esta entidad", se estableció basado en el informe técnico de evaluación.

Existieron irregularidades en concursos de designación, de jueces, fiscales y funcionarios de la Función Judicial, encontró el Consejo de transición en la evaluación.

Así como también incumplimiento de los procedimientos establecidos en la normativa al manipular concursos y no garantizar transparencia en la evaluación de funcionarios judiciales. Existió, según los consejeros, manipulación de la facultad sancionadora de la Judicatura.

Para el Consejo de Transición, la aplicación del error inexcusable estuvo fuera de las facultades del Consejo de la Judicatura y representó una violación al principio de legalidad y un atentado al debido proceso. Hubo, asimismo, incumplimiento en el manejo y supervisión de fondos públicos por falta de integridad en procesos de contratación.

El Pleno del CPCCS Transitorio determinó el incumplimiento del principio de transparencia por mostrar inconsistencias en la información pública, abuso a la Ley y tolerancia ante conductas antiéticas.

Por tanto, cesaron en el cargo a Gustavo Jalkh, Néstor Arbito, Ana Karina Peralta, Rosa Elena Jiménez y Alejandro Subía, quienes podrán ejecer su derecho de impugnación.

Se establece, asimismo, que se dé seguimiento a las denuncias que han llegado hasta el Consejo de Participación.

Sobre la polémica generada entre Julio César Trujillo y Gustavo Jalkh, el Consejo estipuló, en el documento, que el titular de la Judicatura, de forma “desafiante, en un claro acto de prepotencia y desacato a las normas del mandato de evaluación” salió de la sesión de audiencia pública tras el “requerimiento del Presidente del Consejo Transitorio de que tomara asiento en el lugar asignado”.

Con información del CPCCS-T y Ecuadorinmediato

(PAY)