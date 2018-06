Ana María Velasco: "Nuestras esperanzas están en Colombia porque en Ecuador nadie nos dice nada" (AUDIO)

Audio Julio 04 - Ana María Velasco



Familiares de Óscar y Katty piden que sus familiares sean rescatados con vida Ana María Velasco, hermana de Katty, la ecuatoriana secuestrada junto a su pareja, Óscar Villacís; presumiblemente por el frente Oliver Sinisterra, liderado por alias "Guacho"; será una de las personas que viajará a Colombia con la esperanza de conseguir respuestas sobre la situación de los ecuatorianos. "Nuestras esperanzas están en Colombia, veamos si es que nos pueden dar mejores resultados ya que en el Ecuador no se consigue nada", criticó.

“Hoy salimos para Colombia. Nos vamos a encontrar con los altos mandos de ese país”, confirmó. Aseverando además, que en su agenda también se encuentra una cita con el presidente Juan Manuel Santos. Según explicó, la Cancillería ha sido la institución encargada de preparar y coordinar su viaje.

“Nuestro pedido es que el Gobierno ecuatoriano responda por estas personas que están secuestradas ya que estos actos se han llevado a cabo en Colombia. Las autoridades deben responder como se debe y rescatarlos con vida, así como devolverlos a sus familiares”, reiteró.

Según relató, piden que Katty vuelva a casa porque tiene una niña de 4 años que la espera y que la “reclama” todos los días. Lamentó el hecho de que, desde el día en el que se conoció de la captura, no se haya dado más información.

“Por eso es nuestra desesperación de viajar a Colombia porque es ahí en donde se está manejando el asunto del secuestro. Aquí en Ecuador no saben absolutamente nada, nadie nos dice nada”, reprochó Velasco, durante una entrevista para el programa “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Cuestionó también el hecho de que las nuevas autoridades ecuatorianas no se hayan reunido con los familiares de la pareja secuestrada. “Con el ministro (Mauro) Toscanini, en ningún momento nos hemos entrevistado, hasta el día de hoy”, añadió.

“Ya que vieron que nosotros estamos haciendo las rifas para poder recaudar fondos y así viajar, el Gobierno ecuatoriano nos hizo recién el llamado para hacernos la proposición de pagarnos el pasaje. Nosotros estábamos realizando la rifa solidaria porque ya lo habíamos planteado hace algún tiempo y no nos dieron ninguna respuesta”, dijo.

Ana María reiteró que tienen la esperanza de rescatarlos con vida y a salvo. “Eso es lo que nos mueve. No vamos a descansar, no vamos a parar, vamos a seguir insistiendo hasta que ellos regresen”, comentó. En este sentido, aseguró que su familia está muy angustiada por la situación porque, pasan los días, y no tienen noticias de sus familiares.

“No hay ninguna noticia de parte del Gobierno, no se pronuncian, no dicen nada, no nos confirman nada, no saben nada. Nos tienen atadas las manos y vendados los ojos, no nos dicen nada. Nuestras esperanzas están en Colombia, veamos si es que nos pueden dar mejores resultados ya que en el Ecuador no se consigue nada”, criticó.

Con respecto a la rifa, la hermana de Katty Velasco señaló que, pese a que el Gobierno de Ecuador los ayudará con el pasaje, no saben qué gastos podrían tener en Colombia, por lo que los recursos recaudados serán destinados a aquello. “Ayer la rifa ya se llevó a cabo, gracias a Dios todo salió bien. Se vendieron casi todos los boletos. Pero vamos a seguir haciendo algo porque, como esto demanda muchos gastos, no podemos parar”.

Sobre los rumores de que Katty y Óscar serían parte de la Inteligencia ecuatoriana, Velasco lo desmintió rotundamente. “Mi hermana es una chica joven que recién se acababa de graduar de su colegio con la aspiración de seguir luchando y triunfando en su vida”.

Sin embargo, no pudo hablar a detalle de Óscar asegurando que no lo conocía a profundidad. “Con él recién iban a tener un mes de relación con mi hermana. Lo conocía de hola y chao, pero no conocía de su familia. Yo lo vengo a conocer más por esta situación a él y a su familia”.

De Colombia, recalcó, lo que quieren obtener son respuestas que no las han podido conseguir en el Ecuador. “Queremos saber qué están haciendo, si es que ellos, realmente, están haciendo lo que dice el Ecuador. Queremos saber qué han conseguido en los dos meses de investigación porque ya deben tener una información más certera de la que nosotros tenemos”. (JPM)

Fuente: “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio