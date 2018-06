De "persecución política correísta", califica Mauricio Rodas a revocatoria en su contra

Manifestó que este proceso se da porque el CNE y TCE "son organismos que todavía tienen una conformación que representa un rezago de correismo" El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, desde que se dio paso a que inicie el proceso de revocatoria en su contra, ha insistido que es de tinte político por parte un grupo (Diabluma) "de corte correísta". Este 04 de junio, iniciaron el proceso de recolección de firmas y para el alcalde Rodas, "es atentatorio contra derechos constitucionales" porque, según explicó, se debió presentar los formularios para recoger firmas antes del 14 de mayo. Además, calificó de una "persecución política correísta" a esta revocatoria.

“Este proceso es atentatorio contra derechos constitucionales, inoficioso e inútil, que se presenten formularios para recolección de firmas que debieron presentarse antes del 14 de mayo”, afirmó el alcalde Mauricio Rodas este 04 de junio.

A un año de que se termine su periodo como Alcalde, Rodas destacó que esto es parte de “una persecución política correísta como la que hemos sufrido desde el primer día de nuestro mandato”.

El Alcalde de Quito recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) “son organismos que todavía tienen una conformación que representa un rezago de correismo”. Incluso, dijo, considera “una burla a los derechos de participación ciudadana” que se entreguen formularios de firmas cuando ya se está fuera de todo plazo.

Eduardo Picuasi, uno de los proponentes de este proceso, explicó que “el alcalde no tiene ningún sustento”. Además, indicó que iniciaron este proceso, por presuntas violaciones de derechos de participación de colectivos que impulsaban la iniciativa anti taurina y porque “sentimos que no existe un liderazgo en la capital, no existe obras ni soluciones que prometió en su campaña el alcalde”.

Gabriela Aguilar, una de las ciudadanas que forma parte del equipo para la recolección de firmas, manifestó que capacitarán a las personas que ayudarán en este proceso y que serán cerca de 100 voluntarios que estarán distribuidos en Quito, de acuerdo a la densidad poblacional. Por último, mencionó que tienen 6 meses de plazo, pero quieren hacerlo en 3 meses y completar 300 mil firmas.

Fuente: Pública FM, EcuadorInmediato