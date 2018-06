Joaquín Viteri: "Futuras generaciones no tienen ninguna seguridad de recibir sus prestaciones del IESS"

Aseguró que IESS se encuentra en una situación histórica grave Joaquín Viteri, miembro de la veeduría de control al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se refirió a este proceso y las expectativas que se tiene, "este es una situación histórica porque si evaluamos cual es la sostenibilidad de este organismo la podemos calcular de grave. Los que estamos en edad de jubilación o los que están jubilados podrán tener un respiro los próximos tres o cuatro años pero las futuras generaciones no tienen ninguna seguridad de recibir las prestaciones que les corresponde".

Para Viteri es oportuno hacer esta veeduría y recordó que esta conformación no tiene la capacidad de entregar una resolución sino que solo se puede sugerir, recomendar, controlar y dar las opiniones sobre la seguridad social y sobre todo los resultados de los exámenes. “Tras los exámenes se van a tomar las resoluciones y la Contraloría General del Estado definirá las medidas que crea pertinentes”.

“Los veedores vamos a estar vigilantes. La seguridad social tuvo un impacto de crisis que realmente si no hay una solución podríamos considerar que el futuro es sumamente crítico y con la total inseguridad de entregar las prestaciones al pueblo ecuatoriano”. Para Viteri los afiliados o jubilados tienen todo el derecho para recibir sus prestaciones.

“El problema es que no estamos en una situación crítica de la institución sino que se está preguntando si esta entidad podrá entregar las prestaciones a futuro. El gobierno anterior del expresidente Correa destruyó la seguridad social porque este sistema fue justamente creado con la caja de pensiones de la seguridad social para que si en algún momento no se podía cumplir con las prestaciones el Estado contribuya con un porcentaje de los que representan el sistema de seguridad social y pensiones. Este sistema era una forma de proteger a las prestaciones”.

Viteri agregó que ese 40% que se le quitó por parte del gobierno del ex presidente Correa sería cerca de US$ 1266 millones de dólares por varios años que significaría aproximadamente de US$ 5 mil millones. “El problema fundamental es que para el futuro no van a haber los recursos si no hay mecanismos para poder garantizar la seguridad social”.

Recordó que la seguridad social empezará a recibir el 40% de nuevo desde el 2019. “Este hueco financiero vendría a ser estratégicamente grave porque no hay ningún mecanismo salvo que haya una decisión gubernamental”. Aseguró que la Asamblea Nacional ha estado impávida ante el problema de la seguridad social.

“Es aplaudible la acción del contralor actual ya que se está actuando con responsabilidad para las generaciones futuras”, mencionó. (BGV)

Fuente: Pública FM/ Radio Centro/ Ecuadorinmediato