Jorge Yánez: "Municipio de Quito nos está llevando a una racionalización de buses"

De no resolverse la tarifa varias unidades empezarían a trabajar desde las 9 o 10 de la mañana El representante de la Unión de Operadoras de Quito, Jorge Yánez se refirió a la suspensión del pago de la compensación o subsidio acordado con el Municipio de Quito. Aseguró que se mantiene en firme la resolución por parte de los transportistas de racionalizar en ciertas horas el número de buses de la ciudad de Quito "debido a que no tenemos el ingreso correspondiente".

“Para que se mueva un bus en un solo día se necesita de US$ 110 dólares y la recaudación que nosotros tenemos es de US$120 o US$130 dólares. En tal virtud nosotros desde ahora pedimos las disculpas correspondientes en caso de que se lleve a cabo la racionalización de buses”. Aclaró que esta medida que plantean los transportistas no es una paralización sino que se racionalizará las horas de transporte frente a que no se cuenta con los recursos correspondientes para realizar a labor completa en el día.

“Así deberíamos actuar todos los días lastimosamente, por esta resolución del Municipio, se ha decidido que los buses salgan desde las 9 o 10 de la mañana pero dejamos constancia que seguimos trabajando con varias instituciones del estado para que no se tenga que dar estas acciones”.

Yánez hizo un llamado al Municipio de Quito para que se terminen los conflictos de movilidad y se pueda resolver la situación. Aseguró que estos meses varias de las unidades no han sido embargadas porque se ha ido renegociando las deudas de cinco a diez años. “Se ha bajado el pago mensual pero ahora los préstamos se han alargado a 10 años”.

Sobre los incentivos que tienen estos transportistas dijo que estos se trastocan frente a la realidad. “Esos beneficios no son tales, porque están casi a la par de los valores del mercado. Lo único que se hace es ahorrar el tiempo en la tramitología”.

“Lo que estamos buscando es una tarifa de 42 ctvs. Nosotros aspiramos que en un acto de justicia se den estos cambios porque sino nosotros tendremos que acudir a la racionalización de buses y esto no es por nosotros sino porque el Municipio nos está llevando a esto”, mencionó

Explicó que a raíz de la resolución de quitar esta compensación este colectivo acudió a la Asamblea a la Comisión de Fiscalización y después de varias reuniones se definió conformar una Comisión tripartita para solicitar que el Municipio entregue soluciones. “El municipio nos está llevando a estas medidas”.

“El argumento del municipio es que existen cerca de US$ 80 millones de dólares en presunción que se han dado en coimas pero nosotros estamos exigiendo para que se investigue y se de una resolución final para que si existe coimadores y coimados se los castiguen. Pero también es necesario que nos den respuestas nuestros problemas”. (BGV)

Fuente: Sonorama/ Ecuadorinmediato