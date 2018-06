EL TIEMPO (Cuenca) Emisión de CO2 supera el límite en Cuenca

Un estudio ejecutado en 2016 por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) mostró que la ciudad tiene unos altos índices de contaminación A través de un estudio en el que se midió cuánto aporta cada ciudadano a la conformación de los gases de efecto invernadero, se reveló que cada cuencano produce 2,5 toneladas de CO2 equivalente, cuando el valor tolerable, según las normas internacionales, es de 2.

El significado de ‘CO2 equivalente’ es que no solo se trata del dióxido de carbono sino de todos los gases que producen el efecto invernadero o incremento de la temperatura. Catalina Albán, directora de la Comisión de Gestión Ambiental, CGA, indicó que la ‘huella de carbono’ o la totalidad de estos gases emitidos por efecto directo o indirecto de un ciudadano, presentó un índice más alto en Cuenca porque existe una mayor cantidad de vehículos por habitante.

Dentro de esta huella de carbono se midieron varios indicadores.

En Cuenca, el transporte público produce un 70 por ciento del total de emisiones de CO2, mientras que el segundo y el tercer lugares lo ocupan los sectores residencial e industrial con un 15 y 16 por ciento, dejando en cuarto puesto a los residuos sólidos con un cuatro por ciento.

Según el estudio realizado en el 2016 por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y la Agencia Francesa para el Desarrollo, estos valores concluyen que la huella de carbono en Cuenca es de 1’500.000 toneladas de CO2 equivalente.

Albán aseguró que, aunque los desechos sólidos son los que más aportan a la contaminación, “en nuestra ciudad se realiza un eficiente manejo de desechos a través del reciclaje y la quema de metano, lo que permitió ubicar a este factor en un lugar menor”.

Buses

Con respecto a los buses urbanos, Adrián Castro, gerente de la Empresa Municipal de Movilidad, dijo que el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, no se ha revisado desde el 2002 en cuanto a temas de contaminación, por lo que en el país se aplica una tolerancia de emisión de gases de hasta un 50 por ciento.

Explicó que un estudio realizado por la Universidad de Cuenca revela que la vida útil de los buses es de un máximo de 10 años, pero que más del 70 por ciento tienen una antigüedad igual o superior a los 13 años, alcanzando incluso hasta los 20 años. Actualmente, se debate en el Concejo la aprobación de la Ordenanza que norma el sistema de revisión técnica vehicular en el cantón.

En los más de 80 artículos que contiene esta normativa municipal, uno de los principales es la definición de los límites de contaminación de los buses urbanos en un 25 por ciento.

Castro explicó que cada unidad de transporte recorre alrededor de 250.000 kilómetros al año, lo que significa que superaron este porcentaje de contaminación ambiental.

A decir del funcionario, esta es una de las razones por las que esta ordenanza prevé un estándar de opacidad del 25 por ciento.

Al aplicarse esta normativa, no se tomará en cuenta la vida útil del bus. Esto quiere decir que, si un bus tiene una vida útil de cinco años, por ejemplo, y supera este porcentaje, será suspendido.

Y, si otro tiene 20 años y presenta un porcentaje menor al permitido, podrá continuar en las calles.

“Aún así, se pretende que las unidades nuevas que lleguen a la ciudad, alcancen un máximo del cinco por ciento de contaminación”, sostuvo el gerente de la EMOV. (I)

DATOS

>estudios. Un nuevo estudio de emisión de CO2 durante el 2017 se desarrolla desde la Comisión de Gestión Ambiental de Cuenca.

>ciudades. Quito, Guayaquil, Loja, Santa Cruz y Cuenca fueron las cinco ciudades en las que se realizó el estudio de emisión de CO2 en el 2016.

>antigüedad. Más del 70 por ciento de buses tienen una antigüedad igual o superior a los 13 años, alcanzando incluso un promedio de 20 años.

>El transporte público, los sectores residencial e industrial, y los residuos sólidos producen grandes emisiones de CO2.

La bicicleta eléctrica es una alternativa amigable con el ambiente

La bicicleta eléctrica al igual que la convencional no producen emisiones de CO2. Esta es una de las conclusiones que arrojó el estudio realizado en el 2016 por Gustavo Álvarez, investigador de la Universidad del Azuay.

Esta indagación asegura que la energía producida en el país, al venir de una fuente amigable como el agua, la carga de las baterías de la bicicleta eléctrica es también amigable con el medio ambiente.

La investigación se realizó durante seis meses en recorridos desarrollados todos los días, incluidos fines de semana y feriados, con el fin de obtener resultados generales. El docente explicó que, luego de 2.000 kilómetros de travesía por seis rutas muy usadas en la ciudad, según datos expuestos por el Proyecto Tranvía y el Plan de Movilidad de la ciudad, se concluyó que un ciudadano, incluso que no practique ejercicio, es capaz de pedalear una bicicleta sin sentir cansancio, por un aproximado de cinco kilómetros, incluyendo en su recorrido subidas y terrenos difíciles. (I)

Isabel Aguilar

Reducir el uso del auto seríala opción

estamos tan acostumbrados al uso indiscriminado del vehículo. Lo ocupamos para ir a la tienda y, si vivimos cerca del Centro Histórico, preferimos sacar el automóvil antes que caminar. Lo que pretendemos desde la Comisión de Gestión Ambiental y a través de estos estudios que no se realizan en vano, es el involucramiento ciudadano en cualquier aspecto que sea favorable al medioambiente.

Además, creo que estas prácticas responden a procesos culturales y la educación no cambia de la noche a la mañana, sino de generación en generación. Cambiar las acciones no solo aporta a un bien personal ni al de una ciudad, sino a un mundo que cada vez se ve más afectado por los gases de efecto invernadero.

Hay que aclarar que los países industrializados como China o Estados Unidos, aportan a la emisión de CO2 de manera exagerada y que, aunque Ecuador no pertenezca a esta peligrosa lista de países que realmente contaminan, esto no quiere decir que no nos sintamos responsables de un cambio positivo en el medioambiente, porque los efectos del cambio climático nos afectan a todos. (O)

Catalina Albán

Directora de la CGA de Cuenca