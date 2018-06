EL UNIVERSO (Guayaquil) Madre de David Romo contabiliza cinco años de "medias verdades"

16 de mayo del 2013 fue el último día que supo de su hijo Alexandra Córdova llamó al Blackberry de su hijo a las 22:22 del 16 de mayo de 2013. Estaba preocupada. No sabía de él desde la mañana. Él se iba a la Universidad Central y ella, a sus actividades personales. David le contestó, le dijo que estaba en el Metrobús y que se dirigía a casa, en el norte de Quito. No llegó. Volvió a llamarlo, no contestó.