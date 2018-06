Jorge Yunda insta a que muestren "un solo documento" que pruebe su beneficio con frecuencias en anterior Gobierno (AUDIO)

Audio Junio 01 - Jorge Yunda



Insiste en que es productor de contenidos para diversas estaciones, pero que ninguna le pertenece El asambleísta de Alianza PAÍS, Jorge Yunda, aclaró que tener concesiones de frecuencias "no es malo, no es ilegal", sin embargo, aclaró que él fue concesionario en la ciudad de Ibarra, Guayaquil y Ambato hace unos 15 años. Hoy por hoy dijo tener una productora llamada Radio Canela S.A., pero aclaró que no tiene estaciones radiales. Yunda explicó que se dedica, a más de su labor como asambleísta, a la producción de contenidos, eventos artísticos, deportivos que son vendidos a diversos medios. Su marca ha sido puesta en varias radios del Ecuador y del mundo, pero no significa que las radios donde las coloca sean de su propiedad. Comprometió que asumirá las responsabilidades, "si hay un solo documento, en el que me haya beneficiado en los 10 años del ex Presidente Correa con alguna frecuencia".

“Tener concesiones no es malo, no es ilegal, no es pecado creer en este país”, aseguró el legislador Yunda, quien mencionó que un medio de comunicación nacional requiere de inversión, pagar impuestos, generar plazas de empleo.

“Fui concesionario en la ciudad de Ibarra, ahí comencé mis actividades hace más de 15 años, actividades de emprendimiento propio porque, en la radiodifusión llevo 35 años, después tuve la posibilidad de hacerlo en la Latacunga y fui accionista en una empresa concesionaria en Guayaquil”, detalló.

“Hace varios atrás me he dedicado a producir contenidos, programas, diseñar contenidos, que he podido lograr ubicarlos en diferentes estaciones radiales en Ecuador y fuera del país”, añadió el legislador, al tiempo de explicar que tuvo concesiones en Ibarra.

“En el año 2001, el señor Gonzalo Rosero de Exa Radio tenía una radio con viejos equipos en la ciudad de Ibarra, entonces, el señor Rosero dice: si desea usted comprar esos equipos, le digo: ¿cuánto cuesta? ¿Por qué tan caro? fui a un banco, hice un crédito, me endeudé, tuve la posibilidad de arrancar con este proyecto en la ciudad de Ibarra”, relató.

“Similar cosa en Ambato, luego fue en la ciudad de Guayaquil”, acotó.

Yunda tiene una productora, que se llama Radio Canela S.A.

“Se llama Radio Canela S.A. no tiene radio, se dedica a la producción de contenidos, eventos artísticos, deportivos, conciertos nacionales, internacionales, etcétera, cumpliendo con la ley, pagando impuestos y estando al día”, insistió.

Cuándo se le preguntó, si no tiene radio, entonces, ¿de quién es Radio Canela, TV Canela y otras radios? El legislador respondió: “De concesionarios serios, personas naturales”.

“Debes haber conocido al señor Jaime Mantilla, conocido como el “gringo” Mantilla, ex propietario de diario Hoy, tenía radio Hoy y un día perdía dinero, no le funcionaba hasta que llegó Jorge Yunda, pudo administrar y gerenciar esa radio, le puso la marca Canela y todos ganamos utilidades, así te puedo ir dando nombres en todo el territorio”, sostuvo

Por ejemplo, contó Yunda, el asambleísta Jimmy Candel le dijo: “Jorge, necesito tu marca en la provincia de la península de Santa Elena porque tu marca es exitosa, pero no soy el dueño de esa emisora”.

Al ser consultado sobre la participación en concesiones de su mamá, hermana, empleados en distintas emisoras, sin tener capacidad económica, aparecen adjudicados, Jorge Yunda dijo: “Que yo se sepa todo ecuatoriano tiene derecho a concursar por una frecuencia, el Estado tiene la obligación de verificar si cumplen con todos los requisitos que dice la ley”.

“Yo, como Jorge Yunda, no estoy participando, no quiero concesiones, no porque sea malo, porque ahora estoy en la política, para ser asambleísta no tienes que tener ningún contrato, ni una gasolinera, con el Estado, no puedes tener ni siquiera una tienda de abarrotes”, sostuvo.

Se ha dicho que el asambleísta es parte de un grupo que concentra las frecuencias en sus manos. Ante ello, Yunda mencionó que “existen 1.300 radios prendidas en este momento en todo el territorio ecuatoriano, para que alguien concentre, debería tener 800 frecuencias prendidas este momento, yo he producido para 4 estaciones de radio”.

“Cuando entras a la política, inclusive, la fundación Fundamedios en forma sesgada le pone el número 35 porque fue esa lista política que me auspició la candidatura, dice: estaría buscando 35 medios, otros ponen 50, otros ponen 60, yo he producido para 4 medios, ya no soy concesionario, varios concesionarios, que tienen radios, han pedido mis productos, seguiré vendiéndoles esa propiedad intelectual, es un tema de talento, no es vender algo tangible, es algo intangible”, enfatizó.

“Si hay un solo documento, en el que me haya beneficiado en los 10 años del ex Presidente Correa con alguna frecuencia”, dijo Yunda, anunció que estará dispuesto “a asumir las responsabilidades, gracias a Dios mi conciencia está tranquila”.

Sobre el informe de la Contraloría, en el que se le señala como participante de las frecuencias, Yunda comentó que el organismo tiene que aclarar porque él no forma parte del asunto.

“He enviado el descargo, la Contraloría me señala que soy accionista de Radio Canela S.A, pero Radio Canela S.A no tiene contratos con el Estado”, repitió.

“Se dice que mantengo relaciones comerciales y financieras con las otras empresas, por supuesto, soy el creador y dueño de la marca Canela”, indicó.

