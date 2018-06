David Paz: "O sentamos un precedente ahora, o nos endosamos a alguien peor que Mauricio Rodas" (AUDIO)

Audio Junio 01 - David Paz



Miembro de Colectivos Ciudadanos llamó a quiteños a que se sumen a recolección de firmas si es que se sienten afectados por administración de Alcalde de Quito David Paz, miembro de los colectivos ciudadanos que apoyan la revocatoria de mandato del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, reiteró la importancia de esta iniciativa asegurando que sería una forma de sentar un precedente frente al ejercicio de la política en el país. "O sentamos un precedente ahora, o nos endosamos a alguien peor que él", cuestionó. Además, llamó a los quiteños a que se sumen a la recolección de firmas si es que se sienten afectados por la administración del burgomaestre.

“Ayer en el CNE se hizo una entrega simbólica, de parte de los compañeros de la iniciativa antitaurina, de los formularios a la ciudadanía quiteña porque, a partir de esto, se convierte en una iniciativa ciudadana. De esa manera, cualquier ciudadano que tenga sus razones y que quiera apoyar a la causa, puede hacerlo de cualquier forma”, comentó.

Por ejemplo, quienes no puedan aportar con dinero, pero sí tiempo; pueden inscribirse en www.quitorevoca.com y dejar sus datos para que, posteriormente, esta persona pueda ser capacitada y salga a recolectar firmas. Además, necesitan formar un centro de cómputo para montar el contingente para poder sacar adelante este proyecto en menos del tiempo establecido, por lo que recibirán donaciones de teclados, mouses, computadores, etc. “Nosotros tenemos varios canales en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, a donde podemos anunciar las donaciones”.

Sin embargo, Mauricio Rodas asegura que lo quieren destituir por “cumplir con la ley y norma” que fue aprobada por votación en la consulta popular ratificada por el Concejo de Quito. Para Paz, este es un tema de hechos. “El tema taurino o el de maltrato a los animales, si bien es cierto ha sido la postura inicial que arranca toda esta iniciativa, la parte jurídica es la que da pie a la revocatoria, que es el desobedecer a la participación ciudadana mediante la Silla Vacía”.

“Este es un tema puntual en el cual el Alcalde no le permitió (a Felipe Ogaz, de Diabluma) el ingreso a participar como manda el COOTAD y de lo cual se jacta el burgomaestre, diciendo que está en contacto permanente de la ciudadanía. Sin embargo, esa es la razón jurídica por la que arranca la iniciativa”, comentó.

Aseguró que, permanentemente, el Alcalde sale en los medios afirmando que este tema ha salido a flote en los últimos días o semanas, pero para David Paz, estas aseveraciones no son ciertas. “Esta lucha ha sido durante 4 años y continua. No es una lucha por la destitución. Él está diciendo que nosotros hemos querido sacarle desde el primer día que entró y no es así. Es una lucha por exigir los derechos que nosotros, como ciudadanos, tenemos, que no se han cumplido, han sido vulnerados y burlados”.

“Él minimiza el tema, nos minimiza como ciudad, como ciudadanía. Darle el tinte político a algo ciudadano, de hecho, ya es algo peligroso porque la ciudadanía puede reaccionar de una forma nefasta y negativa cuando se minimiza su sentir. El día sábado rememoraba, en YouTube, los videos de todos los Presidentes que salieron en el tiempo pasado y hubo reacciones muy violentas de la gente cuando se minimizó su sentir”, remarcó.

Para Rodas, las consecuencias negativas en varias de sus acciones de gestión son resultantes de la persecución del correísmo. David Paz admitió ser partidario de Rafael Correa como persona y creer en su proyecto político, sin embargo, fue enfático en señalar que el Expresidente no tiene “nada que ver” en el actuar de la petición de revocatoria.

“De hecho, uno de los planteamientos claros que estamos haciendo es que esto no pertenece a ningún Concejal. Hicimos una asamblea ciudadana, nosotros no tenemos una oficina, un coliseo. Hicimos una asamblea en el parque El Arbolito a donde llegó gente de una asambleísta muy cercana a Rafael Correa, -a mucha gente le molestó-, pero lo que primero se aclaró es que esto no pertenece a una bandera política, ni es catapulta política, ni pertenece a un Concejal, ni mucho menos”, dijo.

Y añadió: “Nos pertenece a los ciudadanos y esa es la parte del rompecabezas. Uno, como político, lo fácil es echarle la culpa al resto de políticos porque la respuesta que va a recibir es política y eso genera un aumento en la percepción de la gente sobre esa víctima política, que es lo que está haciendo ahorita, Mauricio Rodas. Cuando político dices que la ciudadanía es la que te está persiguiendo, automáticamente, estás diciendo que algo hiciste mal y por eso la ciudadanía te persigue”.

Por lo que Paz aseguró que lo más fácil es decir que son los concejales, políticamente, los que lo están persiguiendo, cuando lo que debería hacer es preguntarse si es que está haciendo algo mal afectando a la ciudadanía para que haya esta reacción de revocatoria. “Yo le escuchaba a una de las concejalas de Quito –que fue aliada durante los 3 primeros años de administración- y reflexionaba diciendo que 15 concejales se juntaron para firmar un papel en donde le decían que se tome en serio los problemas de la ciudad”.

“Sin embargo, 5 de ellos no se presentaron para cuando quisieron removerle mediante esa figura, pero ese día se sentaron a firmar. De esos 5, más el resto con los que completan 21, han sido aliados. Entonces, yo no entiendo de qué persecución habla con respecto a los concejales. Insisto, nosotros somos ciudadanos e irse contra la ciudadanía es lo más grave que puede hacer. Ahorita está haciendo lo fácil que es poniéndolo en un tinte político, pero que no tiene nada que ver con este asunto”, aseveró.

“¿Qué pasa si en Quito no se sienta un precedente ciudadano con respecto al poder político en función de la rotura de la democracia?”, se preguntó David Paz y recordó que el día de ayer, en el CNE, durante la intervención de una de sus colaboradoras y compañeras (partidaria de Guillermo Lasso) se denotó que este es un tema ciudadano y si es que no se sienta este precedente, “¿cuántas víctimas más –como Francisco Herrera y Ecuadorinmediato.com- van a haber?”.

“Esto nos encamina a todos en el mismo molino porque nosotros no estamos halando hacia donde nosotros, sino hacia Quito, ¿por qué no se puede recibir críticas en el plan político? Es que para Rodas es la mejor Alcaldía que hemos tenido para él, entonces, ¿qué pasa si viene otra persona con esa desfachatez a tratar de acallar los micrófonos que le hacen crítica? Si yo tengo el poder de hacer algo y viene alguien a decirme que estoy haciendo mal, lo lógico es que intente corregir o que, por lo menos, verifique si estoy haciendo algo mal”, cuestionó.

Sin embargo, comparó: “Si es que casual o mágicamente, mi popularidad baja del 75 al 10 o 5%, no ha de ser por la culpa de 21 concejales, entonces, algo hice mal. La peor terquedad es esa. Con el tema de San José del Condado y Quito Cables, por ejemplo, ayer fue vergonzoso la postura de este señor frente a todas las familias que están ahí. Se le cae el tema Quito Cables y él insiste en que son 8 predios, pero lo que no dice es que cada predio tiene propiedades horizontales y hay familias ahí viviendo”.

“Nosotros, particularmente yo, nos sacarán en patrullero o en ambulancia porque estaremos defendiendo a los compañeros, con sangre, de San José del Condado, frente a esta necedad del Alcalde. Entonces, o sentamos un precedente ahora, o no endosamos a alguien que sea peor que él”, reflexionó durante una entrevista para el programa “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Según el miembro de colectivos ciudadanos, se ha generado una campaña de desinformación por parte de los actores políticos (SUMA) que han dicho que la solicitud de revocatoria es inconstitucional y legal. “Cuando tú presentas el pedido de revocatorias, puedes hacerlo 1 año después del inicio de la gestión y hasta 1 año antes, con el argumento y, automáticamente pasa a análisis. Si lo pasa, te entregan unos formularios para que vayas y recojas las firmas para someter a votación a lo que estás poniendo en causa”.

“Es chistoso en lo que han caído: ¿Cómo vas a llegar tú, escrito en una hoja de borrador o en una servilleta, firmas y con la solicitud de revocatoria? Eso es lo que pretende decir el Alcalde y su movimiento. O sea, que nosotros teníamos que llegar a decir que queremos que se le remueva al Alcalde y ya con las 197.000 firmas que teníamos que haber recolectado”, criticó.

Recordó que esta solicitud se la hizo hace más de un año, la misma que estuvo en trámite y que ha sido dilatada por todos los argullos legales a los cuales han tenido que someterse, que no ha sido fácil. “El aparataje, con el dinero de los quiteños, ha sido siempre para denostar el sentir ciudadano en la parte jurídica. Hemos tenido que ir a varias instancias hasta llegar a donde estamos, pero esto le costó el puesto al expresidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La tenacidad de nuestros compañeros nos arrojó como resultado eso, que se cumpla lo que la ley dice y no el gusto del poder político”.

“Lo que está haciendo Rodas es algo vergonzoso. A mí me daría hasta vergüenza, siendo abogado, salir a decir ese tipo de cosas. No sé si será o demasiado incapaz intelectualmente, o es un argullo legal para engañar. Claro, lo segundo es lo más viable, están tratando de confundir a la gente. Hay muchas personas, incluso, amigos nuestros que nos han puesto eso, repitiendo lo mismo que dice Rodas: Están extemporáneos porque presentaron la solicitud, por poco y antes de ayer, y ya les aceptaron por los correístas”, lamentó.

De hecho, recordó, la lucha ha sido hasta con el Alcalde anterior (Augusto Barrera) por el tema antitaurino. El asunto, dijo, es que Rodas tenía en sus manos la capacidad el poder de decir si aquello se acababa o seguía, pero “no le dio la gana”, pero además, les cerró la puesta para la participación ciudadana. “Esas son las razones fundamentales y nosotros lo hemos hecho en los tiempos que son”, manifestó.

Indicó además, que una de las concejalas (Daniela Chacón), siendo parte del diálogo en la Alcaldía –que anunció Rodas-, informó que aún no ha sido invitada. “Ese ha sido el modus operandi del burgomaestre: Sale en medios diciendo que ‘los concejales hablaron con la gente del noroccidente para que se pongan en nuestra contra, yo les he invitado a la socialización’, sin embargo, la socialización, al igual que el anuncio del helicóptero para los bomberos se pone en un periódico que nadie lee; y después se dice que sí se puso, pero que nadie hizo caso”.

“Entonces, el diálogo en general, ¿en qué términos?, cuando la mejor forma de dialogar con la ciudadanía es permitir la participación y esa ha sido, justamente, la causa para la revocatoria. No hay que olvidarnos de los tres pedidos de remoción de los cuales he sido parte, han sido para eso, para que, mediante otro sistema de sacarle al Alcalde, sea un poco más representativo. Pero Rodas volvió a burlarse de nosotros en esas tres ocasiones, aupado por los concejales”, reprochó. (JPM)

Fuente: “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com