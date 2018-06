Daniela Chacón: "No existe bloqueo por parte del Concejo Metropolitano a gestión de alcalde Rodas"

Alcalde de Quito hizo un llamado a concejales al diálogo Daniela Chacón, concejala metropolitana de Quito, aseguró que no existe un bloqueo por parte del Concejo Metropolitano a la gestión de Mauricio Rodas, alcalde de Quito. "Es muy difícil que exista un bloqueo en la medida que las competencias de este organismo no se acercan a una situación en la que se pueda impedir la realización de un obra. Este tiene las facultades de legislar y fiscalizar que son bastante limitadas. Yo he propuesto la reforma del COTAD para equilibrar las competencias".