LA HORA (Quito) Las dos caras de la política exterior ecuatoriana

Amistad entre el Presidente y la Canciller deriva en una agenda exterior contradictoria, según analistas Luego de las reuniones, calificadas como ‘históricas’ por sus partes, con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) o Human Rights Watch (HRW), es claro que el presidente Lenín Moreno muestra al mundo un rostro internacionalista, respetuoso de los derechos humanos y de los organismos internacionales que los promueven, tras 10 años de aislamiento en esas lides.

Y por primera vez, reconoce que no estuvo de acuerdo con la decisión, que él le atribuye a su canciller María Fernanda Espinosa, de otorgar la nacionalidad ecuatoriana a Julian AssangeEn el fondo, alrededor de este tema, surgen varias preguntas: ¿Existe una Política exterior ecuatoriana? ¿Existen dos? ¿Quién la dirige? El catedrático de Relaciones Internacionales, Andrés González, dice que lo normal es que la maneje el presidente. Sin embargo, para la excanciller Nina Pacari, el hecho de que se avizoren dos criterios, da cuenta de que “el presidente es complaciente y no está dirigiendo la política exterior”, como es su deber constitucional. “Hay una ambivalencia que no beneficia y embarra la imagen internacional del país”, dice. La excanciller también sostiene que los ministros deben ejecutar las políticas del presidente y no al revés. “Es deplorable, se maneja doble discurso en este caso, por un lado un presidente diciendo que respeta los derechos humanos y por otro lado, el de la cancillería que está protegiendo las violaciones de derechos humanos que se están dando en otros países”, dice, en referencia a la política de “no injerencia” en Venezuela y Nicaragua.

De hecho, ella es del criterio de que no hay política exterior. “El hecho de que no tome riendas en el asunto lo que hace es que haya un problema de gobernabilidad, que es sumamente preocupante a nivel internacional”, dice. Hay que definir quien lleva la batuta, en un contexto en el que la ausencia de la canciller incluso ha motivado una iniciativa de juicio político contra ella en la Asamblea Nacional. Ella no participó en las resientes reuniones de Moreno con la SIP y HRW, tampoco mantuvo un rol protagónico en la crisis de frontera que terminó con el asesinado de 3 comunicadores, prefirió hacer promocionar su candidatura, que no es a título de canciller, a presidenta de la Asamblea General de la ONU.

El politólogo Santiago Basabe observa que en política exterior se expresan las mismas tensiones y contradicciones que en lo político y económico, en el marco de un proceso de transición en el que Moreno desmembró a Alianza País, tal como la conocíamos antes. “Pienso que las tensiones y los conflictos internos están presentes, y él no los puede resolver de un solo tajo”, dice, “Moreno no puede deshacerse de la canciller de forma tan simple, es una de sus personas cercanas y de confianza”. Basabe identifica un “alto nivel de aversión al riesgo” en el primer mandatario, en el sentido de que prefiere no abrirse más frentes de los que ya tiene, peor aún al interior de su círculo cercano.

“En general la política de Moreno me parece ha sido buscar salidas y soluciones a los problemas que se van dando sin que eso implique un distanciamiento personal con esos actores”, dice, lo cual ocurrió en el caso, por ejemplo, del expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, o la exministra María Elsa Viteri. Basabe ve que el punto de equilibrio, siguiendo la lógica que observa en el Gobierno, es que ella sea electa presidenta de la Asamblea General de la ONU, porque “ella queda con un espacio importante y él queda con la libertad de poner a otro canciller y generar un cambio en la política internacional”. Él califica de “poco probable” que sin María Fernanda Espinosa, el Gobierno mantenga las actuales contradicciones en la política exterior