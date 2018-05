Caravana despidió a Richard Carapaz, en Quito

Deportista carchense de 25 años, terminó en cuarto puesto, a nivel mundial, en "Giro de Italia" Un grupo de ciclistas y un sinnúmero de ciudadanos se volcaron a las calles a recibir a Richard Carapaz desde la Tribuna de la avenida Los Shyris, en Quito. El deportista carchense, de 25 años, terminó en cuarto puesto, a nivel mundial, en el denominado "Giro de Italia".

Llegaron niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, quienes felicitaron a Carapaz por la hazaña. Avanzaron por la avenida Amazonas hasta el parque Bicentenario.

“Cuando me fui de Ecuador era una persona común y lo sigo siendo, pero me emociona la manera como me han recibido”, dijo el ciclista en rueda de prensa.

Además señaló que “ahora hay más motivos para que el equipo pueda confiar en mí. Lo próximo será centrarme en el Mundial, en julio correré dos clásicas para prepararme”.

Carapaz tiene previsto parar en algunas ciudades andinas antes de llegar a Tulcán, capital de la provincia de Carchi. Ahí descansará antes de retomar su entrenamiento para participar en el Mundial de ciclismo en Innsbruck, Austria.

