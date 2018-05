REACCIÓN: Por irrespeto en sala y amenaza de Julio César Trujillo, Gustavo Jalkh abandonó CPCCS-T

"Es incomprensible que se quiera llamar a la fuerza pública para que el evaluado, que había terminado su comparecencia, se sienta en otro lugar", afirmó El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, expuso que el motivo de su salida de la sala del Consejo de Participación Transitorio, presidida por Julio César Trujillo, se debe a un irrespeto por parte de Trujillo al amenazarlo con llamar a la fuerza pública para que se ubique en otro asiento. Señaló que ya había personas en el público que empezaban a gritar y a faltar el respeto a Jalkh, "y si continuaba este escenario tendré que retirarme, pero el doctor Trujillo, lejos de poner orden al público, insistió que me siente donde él consideraba que tenía que estar".

Explicó que al terminar su intervención, se ubicó con el público. “Es incomprensible que se quiera llamar a la fuerza pública para que el evaluado, que había terminado su comparecencia, se sienta en otro lugar”, afirmó.

Mencionó que varias veces pidió que se me diga qué norma jurídica infringió al estar junto al público al haber terminado su comparecencia y “lejos de darme esa norma se me amenaza con la fuerza pública”.

Sin embargo, destacó que no se fue por esta amenaza, sino porque pidió respeto “porque ya había personas en el público que empezaban a gritar y si continúa este escenario tendré que retirarme. El doctor Trujillo, lejos de poner orden al público, insistió que me siente donde él consideraba que tenía que estar”. Recalcó que no hay prepotencia por parte de él ni de los vocales de la Judicatura.

Además, mencionó que no habían las condiciones para que se puedan defender los vocales porque en el público “se generaba ese ambiente y no se ponía orden”.

Jalkh manifestó que según el propio reglamento del Consejo transitorio, “les deberán comunicar la decisión que tomen y hay 3 días para presentar un recurso de revisión. Si el martes no nos dejan entrar a trabajar sería un nuevo atropello y analizaremos el documento y veremos la posibilidad de presentar aquel recurso”.

Fuente: Consejo de la Judicatura