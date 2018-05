DENUNCIA: Santiago Cuesta Caputi, consejero de Presidente, es vínculo cercano con petroleros cuestionados, según Fernando Villavicencio

Además, no registra pagos de impuesto a la renta entre 2012 y 2017 Santiago Cuesta Caputi es una de las más recientes incorporaciones a las filas del Gobierno de Lenín Moreno. El polémico empresario, hoy convertido en Consejero Presidencial con rango de ministro, no registra pagos por concepto de impuesto a la renta entre 2012 y 2017. Pese a aquello, en los últimos 2 años, sacó del país un aproximado de US$580 millones de dólares. Sin embargo, para el activista político, Fernando Villavicencio, los señalamientos al hoy Consejero no solamente son provocados por el tema tributario, más bien dice, sus intentos de lanzar al Gobierno con personajes que, actualmente, son investigados.