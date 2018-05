Alcalde de Quito asegura que resolución de CNE es inconstitucional

Consejo Nacional Electoral negó impugnación de Mauricio Rodas sobre el proceso de revocatoria Mauricio Rodas, alcalde de Quito, se refirió a la negación por parte del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la impugnación presentada por el burgomaestre en contra de la decisión del organismo de allanarse al dictamen del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre el proceso revocatorio planteado en su contra. "No me preocupa en lo absoluto el proceso revocatorio que puso el movimiento Diablo Huma ya que proviene de una resolución inconstitucional por parte del CNE"

El alcalde de la capital explicó que de acuerdo a la Constitución la solicitud de revocatoria tiene que presentarse antes de que ocurra el último año del mandato y esto decurre desde el pasado 14 de mayo. “Ya se ha cumplido más del año por lo tanto este pedido ya no procede. Además este colectivo tiene que recoger 200 mil firmas y esto no va a ocurrir. El CNE le corresponde observar la norma constitucional y no lo hace”.

“El CNE actúa todavía de manera inconstitucional porque su conformación representa un rezago del correísmo. Al autorizar la entrega de formularios al grupo Diablo Huma es burlarse de este colectivo porque este recogerá firmas cuando ya el plazo se venció para hacerlo. Es inoficioso aprobar esta entrega de formularios. Esta revocatoria de mandato lo hace este grupo extremista Diablo Huma de corte correísta y lo hace por el tema antitaurino”, comentó.

Rodas explicó que esta revocatoria no se plantea por un incumplimiento de acciones del alcalde sino por un tema taurino, “este es algo que los quiteños ya se pronunciaron en la Consulta Popular del 2011. Lo que pretendía el grupo Diablo Huma es ir más allá, entregaron una propuesta antitaurina para detener por completo las corrida de toros que fue rechaza por el Consejo Metropolitano”.

“Ahora lo que alegan es que no se la trató a tiempo, sin embargo, existe una sentencia de la Corte Constitucional que señala claramente que la iniciativa fue procesada a tiempo por lo tanto no hay ningún incumplimiento. Esto no tiene ni pies y cabeza en términos jurídicos”, mencionó.

El Alcalde de Quito aseguró que el pueblo de Quito no se va a prestar a tratar estos temas y que este se someterá a la decisión de la ciudadanía en las urnas si se llega a una Consulta Popular. (BGV)

Fuente: Radio Sonorama