Gobierno desmiente rumores de retraso en pago de sueldos a servidores públicos

Según el Ministerio de Finanzas el pago de salarios se realizará con normalidad El Ministerio de Economía y Finanzas por medio de un comunicado oficial informó que el pago de los sueldos de los servidores públicos correspondiente a mayo se acreditará el jueves 31 de mayo con absoluta normalidad. El pasado 30 de mayo en redes sociales por medios de varias publicaciones se generaron rumores de atrasos en los salarios.

Según el comunicado la cartera de estado dice que “esta aclaración la realizamos ante la información infundada que circula por redes sociales, en la cual se señala que las remuneraciones del mes de mayo se pagarán con retraso de manera acumulada, lo cual es falso”.

El salario básico unificado es de US$ 386 dólares después del aumento que se hizo el pasado 27 de diciembre de 2017 tras la suscripción del Acuerdo Ministerial unto al Ministerio de Economía y Finanzas y el Servicio de Rentas Internas. Este aumento fue de US$ 11 dólares el salario anterior era de US$ 375.

Adicionalmente, el Ministro de Finanzas, Richard Martínez aseguró que existen una serie de medidas que se pueden tomar para conseguir perfeccionar el sistema económico, a justar el Estado se refiere a generar conciencia que administramos los bienes de todos los ecuatorianos.(BGV)

Fuente: Ministerio de Finanzas/ Twitter Pública FM