Reducir inequidad de género, compromiso entre Ecuador y ONU

Para ello se conformará una junta integrada, bajo figura de socios estratégicos, por Ministerio del Trabajo, el Consejo para igualdad de Género, Comité Empresarial Ecuatoriano y PNUD como implementador Con el fin de implementar una certificación de equidad de género en empresas públicas y privadas, las Naciones Unidas y el Gobierno de Ecuador firmaron un acuerdo que, para su ejecución, se conformará una junta integrada, bajo la figura de socios estratégicos, por el Ministerio del Trabajo, el Consejo Nacional para la igualdad de Género, el Comité Empresarial Ecuatoriano y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como implementador.

Para obtener el sello de igualdad de género, las empresas públicas y privadas deberán desarrollar políticas y acciones en este tema. Además, crear mecanismos para la inclusión, además de la implementación de un modelo de gestión con enfoque de equidad.

En la primera fase que durará un año, el PNUD y el Gobierno implementarán la normatividad y prepararán las capacitaciones para las empresas que decidan adherirse a este programa, etapa que concluirá con la entrega de la certificación.

“Son hechos y no palabras. Ecuador también puede liderar en materia laboral, no podemos quedarnos atrás, no solo es igualar lo que otros países ya han hecho, sino mejorar y ser referente en temas tan trascendentales como es la igualdad de género y empezamos dando el ejemplo desde este Ministerio en donde las mujeres ocupan cargos directivos en áreas como finanzas, proyectos, comunicación”, reiteró el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma.

Por su parte, Arnaud Peral, representante del PNUD en Ecuador felicitó esta iniciativa conjunta. “Se necesitan políticas, orientación, incentivos para avanzar en la igualdad de género. Felicito la voluntad política del Gobierno del Presidente Lenín Moreno, ahora Ecuador cuenta con una Ley para la prevención de la violencia contra las mujeres, y el tema de la igualdad en el Plan Nacional de Desarrollo” , manifestó.

Alison Vásconez, especialista del Programa de ONU Mujeres Ecuador agradeció el compromiso del país con la igualdad de género. “Reconocemos el esfuerzo que hace el Gobierno Nacional, que va a favor del desarrollo no solo de las mujeres y hombres, sino de la economía de un país. Saludamos la puesta en marcha de esta iniciativa, nos comprometemos a acompañar estos esfuerzo”, acotó. (JPM)

Fuentes: El Telégrafo – Ministerio del Trabajo

Ecuadorinmediato.com