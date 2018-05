Gobierno agilitaba indultos para vinculados con "Guacho", pero no sabía quiénes iban a ser beneficiarios

Incluso, "hubo una reunión con los abogados de los presos", según ex Ministro César Navas El ex Ministro del Interior, César Navas, corroboró que el Gobierno agilitó los procesos judiciales para otorgar indultos a los vinculados de alias "Guacho" y proceder con la liberación de los tres ecuatorianos secuestrados, y, posteriormente, asesinados. Sin embargo, llama la atención que, pese a que se seguían los pasos necesarios, el régimen desconocía a quiénes iba a dar los indultos, pues, según dijo, no sabían de qué hombres estaba hablando el disidente de las FARC.