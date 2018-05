Se difiere toma de testimonios anticipados en caso Balda

Mañana se vincularán a exdirector de SENAIN, Pablo Romero, y a excomandante de Policía, Fausto Tamayo El abogado de Fernando Balda, Felipe Rodríguez, reveló que, por pedido de la Fiscalía General del Estado, se difirió la toma de los testimonios anticipados de los policías procesados por el presunto secuestro del político en 2012, en Colombia. Asimismo, anunció que este jueves se vinculará a dos personas más al proceso.

La suspensión de la diligencia además, tiene el objetivo de que las personas que se encuentran notificadas para su vinculación, es decir, el exdirector de la SENAIN, Pablo Romero, y el excomandante de la Policía, Fausto Tamayo, ejerzan su derecho a la defensa y puedan contrainterrogar a los procesados.

“El día de mañana se van a dar las vinculaciones de dos personas. Al no ser sujetos procesales hasta el día de mañana, el día de hoy no pueden estar en la audiencia, al no poder estar en la diligencia, no pueden ejercer su derecho de contrainterrogación, es decir, de contrainterrogar a las personas que vendrían a testificar el día de hoy”, explicó.

Rodríguez comentó que, si se presentan los testimonios que tenían para el día de hoy, en audiencia de juicio, qué tendrán que alegar los que no pudieron preguntar: una nulidad, porque se les estaría privando de su derecho a la defensa.

“Considero que el Fiscal General, como es de carrera, está tomando una decisión correcta y curarse en sano. Esto es, conseguir que no se genere una nulidad, diferir estos testimonios anticipados, vincular el día de mañana. Vamos a solicitar que esos testimonios anticipados sean esta misma semana o la próxima, después de las vinculaciones, y que los vinculados tengan el derecho a contrainterrogar”, detalló.

La audiencia de vinculación de los dos exfuncionarios está programada para las 10:30 del 31 de mayo. (JPM)

Fuentes: Platinum – Twitter – El Comercio

