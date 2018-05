Ley económica urgente "es una carta a Papá Noel en mayo para grandes empresas", según Mauricio Proaño (AUDIO)

Audio Mayo 30 - Mauricio Proaño



Para asegurar votación, ley fue a Comisión de Desarrollo Económico, donde existen dos legisladores de oposición al Gobierno El asambleísta Mauricio Proaño se refirió a la decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que encargó a la Comisión de Desarrollo Económico el tratamiento y elaboración de informes del proyecto urgente de Fomento Productivo. Para el legislador, la Ley "está con dedicatoria al grupo beneficiado", y califica a la normativa como "una carta a Papá Noel en mayo para las grandes empresas".

“Esta Ley es más económica y tributaria y era lo lógico que vaya a la Comisión del Régimen Económico y Tributario, pero viendo la posición política de los asambleístas, y en la Comisión del Desarrollo Económico, que abarca conceptos más amplios que solo lo económico y tributario, somos dos personas que no somos afines al Gobierno. Por eso, para asegurar su aprobación, se pasa a la Comisión de Desarrollo Económico”, dijo.

Agregó que “esta Ley es una carta a Papá Noel en mayo para las grandes empresas”, pues asegura que son ellos los que obtienen beneficios.

“Estuve revisando quiénes son los beneficiarios de más de 5 millones de dólares de promedio, son pocos, pero tienen más del 90 por ciento de las deudas con el SRI, entonces, se quiere justificar que se hace esto porque las empresas han sufrido quebrantos y utilidades bajas, pero eso no demuestra el informe”, comentó.

Según el asambleísta, “en 2016 y 2017 las utilidades en más de tres mil empresas grandes subió casi a 7 u 8 mil millones de dólares, y aumentaron en un 18.9 por ciento las utilidades".

“Nunca han perdido, según los datos del SRI, entonces, si les fue tan bien, por qué el concepto de crisis, o por qué quieren dar remisión de intereses, cuando lo único que hay que hacer como cualquier ecuatoriano es pagar las deudas, y no lo han hecho, siempre esperan estas leyes de remisión de multas e intereses para poder cancelar. Es como se hacía con el Banco de Fomento, todo mundo se endeudaba, y cuando no querían pagar pedían remisión de los créditos, por eso quebró el banco”, explicó.

Al referirse a la remisión de deudas del Gobierno anterior, señaló que en ese caso se benefició a 48 mil familias de pequeños productores, cuyas deudas llegaban a máximo 20 mil dólares.

“Se hizo para que a más de que puedan pagar solo el capital, tengan opciones de seguir sembrando y produciendo, porque las fallas de ellos no fue un riesgo propio, sino natural, por plagas, inundaciones, que no estaban controladas por ellos”.

Insistió en que los datos demuestran las altas utilidades que han tenido en los últimos años las grandes empresas.

“Si se revisa las utilidades que han tenido las 70 mil microempresas, se ve que tuvieron utilidades negativas, y para ellos no encuentro apoyo en la Ley. Pero sí a las pocas que tuvieron muchos ingresos, casi 2.4 millones de dólares por empresario el año pasado. Los pequeños perdieron y para ellos no hay nada, sino para los que más ganaron hay mayores ventajas”, señaló.

Proaño aclaró, además, que “claramente la ciencia lo dice en economía: cuando se reduce impuestos, no aumenta el empleo, ni la inversión en tecnología. Lo que va a pasar es que esa rebaja se suma a las utilidades. Es un trabajo más que hicieron para las utilidades que van a seguir recibiendo, y que recibieron en años pasados”.

El legislador dejó en claro que, a través de la Comisión del Desarrollo Económico, impulsará a que se recupere los 2.100 millones de dólares, que no cobró el Servicio de Rentas Internas por facturas falsas entre 2010 y 2016, según denunció el ex director del SRI, Leonardo Orlando.

“Hay cerca de dos mil juicios que están en litigio, muchos se solucionaron, luego de la aprobación de la primera resolución se cobraron los primeros 8 millones de dólares al Banco de Guayaquil”, acotó.

“Voy a tratar que eso se incluya dentro de la Ley. Yo estoy en la Comisión de Desarrollo Económico y si no se me hace caso, trataré de dar un informe para que se cobre lo que falta y sino que se vayan a la cárcel la gente que no ha pagado, y que no solo tengan relación con el Gobierno para tener remisión de deudas de intereses y mora, todo mundo paga, porque la Ley está con demasiada dedicatoria qué grupo es el beneficiado”, concluyó.

Fuente: "El Poder de la Palabra" de Ecuador Inmediato Radio