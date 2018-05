Entregan camioneta donde se trasladaba equipo de El Comercio antes de su secuestro

"Todavía no puedo creer que solo reciba la camioneta y que mi padre no esté aquí", afirma Cristian Segarra, hijo del conductor En la mañana de este miércoles 30 de junio la camioneta que fuera utilizada por el equipo periodístico que fue secuestro y posteriormente asesinando en la frontera norte fue entregada a uno de los familiares de los occisos. Esta fue trasladada a la Tribuna de los Shirys donde se iniciará una caravana con destino a la planta de El Comercio, en el sur de Quito.

Cristian Segarra, hijo de Efráin Segarrra que era propietario del vehículo y uno de los miembros del equipo periodístico expresó su pesar ante el suceso. "Todavía no puedo creer que solo reciba la camioneta y que mi padre no esté aquí". Según el familiar la caravana que se realizará busca visibilizar el caso y protestar porque los cuerpos del equipo periodístico no han retornado al Ecuador.

Paúl Rivas, hermano de Ricardo Rivas aseguró que entre las pertenencias del grupo periodístico que la Fiscalía dispuso que se entreguen hay “la ropa, un chaleco, parece que está el celular de Paúl, las credenciales de EL COMERCIO, alguna billetera con todos sus documentos, de lo que recuerdo”.

Segarra también comentó que la devolución del resto de pertenencias no se pudo efectuar el día de hoy debido a que uno de los representares de las familias se encuentra delicado de salud y para la recepción deben estar presentes los tres parientes. Asimismo aseguró que estas acciones por parte de los familiares como la caravana buscan recordar a la ciudadanía que aún “nos faltan tres”. (BGV)

Fuente: Twitter Ecuavisa/ Twitter Telediario/ El Comercio/ Ecuadorinmediato