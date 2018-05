Gobierno habría negociado y llegado a acuerdos con empresarios, revela Carlos de la Torre (AUDIO)

Audio carlos de latorre



A través de Ministra de Producción, Eva García, se habrían cerrado pactos Carlos de la Torre, ex ministro de Finanzas, confirmó que Eva García, Ministra de Productividad, habría tenido un acuerdo con el sector empresarial antes de terminar las reuniones del Consejo Productivo y Tributario, así lo revelaron los propios dirigentes gremiales en una reunión. Por este motivo hubo un serio conflicto, que, a palabras del entrevistado, fue uno de los factores que significaría su salida del cargo.

Sobre la pregunta de que el ex funcionario y Leonardo Orlando tuvieron un serio conflicto con el Consejo Consultivo por su oposición a la amnistía tributaria De la Torre explicó que “Lo que sucedió es que en un momento ya para el cierre de las reuniones con el Consejo Productivo y Tributario los empresarios ya habían arreglado con una Ministra de Estado de que lo que se había conversado eran acuerdos y el momento de hacer la exposición se mencionó que fue un proceso de negociación. Ellos argumentaban que habían acuerdos con el Gobierno sobre la base de una negociación”.

“Cuando se firmó el Decreto Ejecutivo que conformaría el Consejo Consultivo Productivo y Tributario se decía que se iba a crear el espacio de diálogo para recibir propuestas eso es muy distinto a un proceso de negociación para firmar acuerdos. Yo fui muy claro en ese sentido que son propuestas para que desde el gobierno puedan tratarse estos temas”, dijo.

Ante la pregunta de si en estas negociaciones se refería a la Ministra Eva García y que hubo acuerdos entre el gobierno y el sector empresarial De la Torre dijo que sí. “Así es como manejaron el discurso. En este sentido el señor Richard Martínez estuvo presente y recibí una actitud displicente de varios dirigentes y planteé que si no conversábamos las cosas como son no se podría conseguir lo mejor para el país no solo de unos pocos

“Después tuvimos una reunión reservada entre los ministros y el sector empresarial en el cual estaba el actual ministro de Finanzas, Richard Martínez y llegamos a consensos sobre la base de las realidades económicas de lo que se puede y no puede hacer en el país. Nunca tratamos los temas de remisión de deudas, pero si debatimos sobre la salida de divisas y el anticipo al impuesto a la renta, pero lo que buscamos son puntos que permitan salir adelante en la perspectiva de país y de cierto grupo empresarial. Esta reunión terminó entre abrazos y aplausos”, comentó.

Según De la Torre al día siguiente que se presentó los resultados de la misma reunión los empresarios se echaron para atrás luego de haber “dado la mano, la víspera”. “Esto solo demuestra que las personas con las que se trataron estas medidas económicas tiene jefes y a los mismos no les gustó las propuestas que teníamos planteadas para mejorar la economía del país”.

Sobre las declaraciones de Leonardo Orlando de que 17 790 empresarios del país presentaron facturas falsas que representarían cerca de US$ 2 mil millones de dólares explicó “que no se presentó este tipo de propuestas porque era algo inadmisible”.

Sobre la promoción de inversiones perdonando el impuesto a la renta, explicó que “esta propuesta viene de lo que planteó el ministro Campana para impulsar inversiones. Este proyecto de ley no fue desarrollado en el Ministerio de Comercio. Estos elemento fueron desarrollados por un grupo externo”

“Mi preocupación es, cuando se maneja en términos discursivos que se va a atraer inversión todo vamos a estar de acuerdo, pero cuando eso aterriza en acciones concretas las medidas que permiten ver inversiones no son las que se están planteando sino que estas van a generar espacios para que exista la trampa”.

Asimismo recordó que ya se dio un caso cuando hubo trampa respecto al impuesto a salida de divisas cuando era ministro. “A título de inversión extranjera el inversionista tiene exoneraciones tributarias ya nos hizo eso una entidad o empresa ecuatoriana con el impuesto a la salida de divisas. Ahora podría darse que empresas nacionales constituyan empresas en paraísos fiscales y las mismas se presenten en nuestro país como supuestos inversionistas que quieren desarrollar una actividad económica pero en realidad están triangulando. Lo que se hace es eludir el pago del impuesto a la renta porque transfiere la operación a la empresa extranjera. Esto se debe a que no existen los candados necesarios que permitan filtrar a la verdadera inversión extranjera de estas mañoserías que ya nos hicieron para eludir el pago de salida de divisas”.

Sobre la eliminación de los impuestos a las empresas dijo que la idea que se quiere vender a la ciudadanía es que “estos impuestos que las empresas ya no pagarían se transformarían en inversiones para crecer, producir más y generar empleo, pero esto no es verdad. Pensemos en una empresa grande que el momento que se le reduce los impuestos ya tiene más utilidades, entonces con incentivo esta debería invertir estas utilidades a riesgo, pero eso es algo ilógico si con la primera reducción ya se generó más dinero. No existe ese incentivo”.

Fuente: Ecuadorinmediato