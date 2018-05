¿Sabrá Presidente Moreno que él dirige la política internacional?, se preguntan en redes

Esto, a propósito de la revelación que hizo el Mandatario: Canciller Espinosa decidió otorgarle la ciudadanía ecuatoriana a Julian Assange y no él Tras la entrevista que otorgó el Presidente de la República, Lenín Moreno, al medio de comunicación alemán Deutsche Welle, en el que aseguró que la Canciller María Fernanda Espinosa fue la responsable de otorgar la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange para encontrar una salida a la situación y que él no estaba de acuerdo, pero lo respetó, las críticas, especialmente, en Twitter no se hicieron esperar con una pregunta que se repitió en los trinos: "¿Sabrá el Presidente Moreno que él dirige la política internacional?