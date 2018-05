Fernando Jácome: Más de 70 teletrabajadores de CNT lograron incrementar productividad

Jefe de Gestión de Cambio de empresa pública resaltó importancia de esta modalidad de trabajo para empleados Alrededor de 70 u 80 personas se han incorporado en teletrabajo en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), según el jefe de Gestión de Cambio de, Fernando Jácome, quien resaltó que, con ello, se ha logrado aumentar la productividad. Asimismo, precisó que quienes pretenden acogerse a esta modalidad, pasan por varias evaluaciones para poder ser o no aprobados.

“El teletrabajo es una forma de prestación de servicios de carácter no presencial, es decir, hacer mi trabajo en casa, sin necesidad de acudir a la empresa o a la oficina. Hay varios parámetros en los que se evalúan quiénes pueden ser parte de esta modalidad. Son personas que, por el giro del negocio, no pueden hacer teletrabajo”, precisó.

Explicó que se ha hecho una evaluación en base a perfiles de cada persona, cargos, procesos de la organización y una relación con las jefaturas, con el fin de poder determinar qué áreas pueden o no ser teletrabajables, principalmente, en la parte administrativa. Entre los parámetros, dijo, está la evaluación de desempeño (de 90 puntos para arriba), quienes tienen, por lo menos, 1 año ininterrumpido de trabajo o que no tengan problemas pecuniarios.

También existe una evaluación psicológica que se hace a los participantes, lo que conlleva a tener un grupo preseleccionado de teletrabajadores. Sin embargo, la eficiencia del personal es más difícil de controlar. “Ese paradigma de la gente de que si no está en la oficina y no se lo controla, no se sabe si está trabajando. Pero se ha hecho un acercamiento con las líneas de supervisión y con los teletrabajadores con el fin de orientar cómo manejarlo”.

“Nosotros lo estamos haciendo en función de indicadores, de objetivos que se deben cumplir y monitoreándolos por cada una de las líneas de supervisión. Esto ha ayudado, de alguna manera, a romper ese paradigma y se ha visto más eficiencia. Además, a través de un cuestionario, nosotros hemos determinado que el primer grupo (25 personas con las que se inició esta modalidad) ha incrementado la productividad en un 95%”, mencionó.

Actualmente, en la segunda fase, se han incluido a 47 personas más al teletrabajo. “Tenemos, alrededor, de 70 u 80 teletrabajadores en CNT, tomando en consideración que es la pionera en teletrabajo a nivel de empresas públicas”. (JPM)

Fuente: Telerama