Gustavo Jalkh: "Venimos a defendernos de infundadas acusaciones"

Explicó que el informe de Contraloría, como prueba en su contra, "pedida la certificación al organismo de control, se llegó a la conclusión que es un documento forjado" Este 30 de mayo el presidente del Consejo de la Judicatura y los vocales de este organismo llegaron a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para presentar las pruebas de descargo en el proceso de juicio político impulsado por los asambleístas Esteban Bernal y Raúl Tello, por presunto incumplimiento de funciones. A su ingreso, Jalkh señaló que vienen a defenderse "ante las injustas e infundadas acusaciones de nuestros interpelantes". Ya en la sesión, reiteró que Fiscalía debe explicar la procedencia "del documento falso" y mencionó que la orden de trabajo no consta en la página 7 del expediente, como se indicó inicialmente. La Comisión aprobó que se dé una prórroga de 5 días para poder entregar informe.

Antes de ingresar a la sesión, Jalkh mencionó que demostrará que ha cumplido sus funciones al frente de la Judicatura y reiteró que las pruebas presentadas en su contra son documentos falsos.

“Venimos a defendernos ante las injustas e infundadas acusaciones de nuestros interpelantes y traemos formalmente la presentación de las pruebas de descargo, asimismo la lectura correcta del informe de la Contraloría que jamás dice que los concursos fueron amañados y también con las pruebas periciales pertinentes también se determinará que aquí hubo documentos forjados”, afirmó.

La primera intervención en la sesión la tuvo la vocal María América Dávalos, suplente del CJ, quien señaló que no ha participado específicamente de la toma de decisiones de este organismo y su actuación ha sido, precisamente, de suplencia. Pidió a la Comisión que la excluyan de este proceso, qué en el tema de error inexcusable votó una vez por un juez que revocó la presión preventiva sospechoso de asesinato.

“Aquella asistencia esporádica a las sesiones puntualmente convocada para asistir al Pleno del Consejo, no era el espacio para que se califique de incumplimiento de funciones”, acotó.

Por su parte, Carlos Delgado, vocal suplente, dice que no tuvo la oportunidad de principalizarse, pero resalta “el mejoramiento de la justicia”. Los vocales suplentes Marco Maldonado y Glenda Calva, responderán por escrito.

El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, inició su intervención indicando que la prueba sobre el informe de Contraloría, acerca de los concurso de designación de fiscales “son copias simples y pedida la certificación al organismo de control se llegó a la conclusión que es un documento forjado”. Resaltó que “la Contraloría no determina si los concursos son amañados o tramposos”.

“Nosotros tenemos el certificando de Contraloría que indica que ni el Presidente, ni los vocales del CJ tenemos responsabilidad alguna en este informe. Las observaciones que hizo Contraloría fue contra la Dirección de TTHH de Fiscalía, quienes manejaban el banco de elegibles”, anunció.

Destacó que la Fiscalía debe explicar la procedencia del documento falso y mencionó que la orden de trabajo no consta en la página 7 del expediente del juicio político, como se había indicado inicialmente.

Además, explicó que la aplicación del error inexcusable se sustenta en la consulta popular de mayo del 2011, “donde se otorgó a la Judicatura la atribución para imponer sanciones disciplinarias de destitución a servidores judiciales y jueces”. Aclaró que de los 24 casos de error inexcusable de los que es acusado Jalkh, 11 son por error inexcusable; 4 por error inexcusable más negligencia; 6 por negligencia y 3 por otros casos.

Pese a las críticas de varios actores, Jalkh señaló que “en 2018 tan solo el 0,1% de los jueces fue sancionado por esta figura. Además, los propios abogados respaldan esta facultad del CJ. Más de 750 mil abogados han presentado denuncias”.

Sobre este tema, la vocal Ana Karina Peralta, destacó que sin esta figura del error inexcusable, “no se habría podido sancionar a los jueces que se equivocaron en temas de abuso sexual".

Por último, indicó que “sobre la última prueba de la que se nos acusa es de haber incumplido el artículo 274 del COFJ. Sin embargo, este artículo fue derogado en el 2011, por lo tanto no podía ser aplicado”.

Por su parte, Néstor Arbito, vocal del CJ, reiteró que el informe DAAC-0070-2016 de Contraloría no establece responsabilidades contra los vocales, por lo tanto considera que esta no puede ser prueba para este juicio. Además, reveló que tras analizar los rasgos de la firma de la supuesta síntesis del informe DAAC-0070-2016 de Contraloría que se adjuntó al juicio político, “un perito concluyó que en un 85% la firma del documento no corresponde a la de la funcionaria Miriam Cañar de Contraloría”.

Luego de recibir las pruebas de descargo, esta mesa legislativa deberá analizar todas las pruebas y emitir un informe que puede sugerir el archivo del proceso o que el juicio político pase al Pleno de la Asamblea. Comisión tiene 5 días para presentar informe, pero con 10 votos a favor se aprobó una prórroga de cinco días por la cantidad de información entregada por la Judicatura.

