Jorge Yunda:"No tengo ninguna frecuencia a mi nombre, parece que esto es de índole político"

Asambleísta asegura que solo es productor de contenidos y ha trabajado con varias marcas Jorge Yunda explicó su participación en la corporación o grupo Canela diciendo que para ser asambleísta cedió sus acciones. "Yo no tengo ninguna frecuencia a mi nombre y no tengo ningún contrato con el Estado. En el 2016 deje de ser concesionario y ahora soy un productor de contenidos". Esto tras el informe entregado por la Contraloría sobre el concurso de frecuencias.

Para el legislador que la Contraloría realice un informe sobre el concurso es algo positivo. “Se tiene que ver que este proceso haya sido transparente y si hay irregularidades las autoridades pertinentes tienen que corregirlas”. Según las alegaciones de César Ricaurte, director de Fundamedios el asambleísta habría participado con 12 empresas para postular a 46 frecuencias.

“Yo no estoy participando en un concurso de frecuencias. Todo el mundo tiene derecho a participar, a veces esto se sataniza. Dentro de este proceso cualquier ciudadano puede presentar una propuesta. Si dentro de este concurso hay algún amigo o familiar este está en todo su derecho y ellos deberán responder. Ojalá el concurso sea totalmente transparente y que bueno que se esté estudiando porque no quisiéramos que se perjudique a otras personas”, comentó.

Yunda aseguró que es un productor de contenidos en varias marcas del Ecuador pero eso no significa que este tenga el control de la empresa. “Nosotros no hemos negado que somos productoras de varios medios. En el gobierno del expresidente Rafael Corre ninguna sola frecuencia fue entregada a un proyecto que yo colaboré. Yo le reto a Fundamedios que encuentre un solo documento que diga que en el anterior gobierno se me otorgaron algún medio de comunicación”.

Para el asambleísta estos temas podrían ser de índole político, “cierto es que en estos últimos días he tenido una serie de llamadas por parte de colectivos, movimientos para una posible candidatura en los comicios, entonces tal vez, ahí empieza a moverse cosas tratando de perjudicar la imagen de alguien que paga empleos, impuestos y cumple con sus obligaciones”.

Recordó que este estudio a los concursos de adjudicación de frecuencias por parte de la Contraloría ha demostrado algunos puntos que serán vinculantes y que deberán ser tomados en cuenta para realizar cambios. El legislador aseguró que hay circunstancias que son públicas y que la ciudadanía puede demostrar o no si la información entregada es verdadera.

“Quiero que la gente se dé cuenta que estas alegaciones solo quieren hacer ver que yo soborné, mentí y no es así. Soy un empresario que apuesta al Ecuador, paga impuestos, cumplo con los derechos laborales y de eso me siento orgulloso. Yo soy el primer Ecuatoriano que hizo una franquicia de comunicación en nuestro país”,

Yunda aseguró que el contenido que pueda generar y la audiencia que el mismo tenga no tienen nada que ver con una frecuencia. (BGV)

Fuente: Radio Pública / Ecuadorinmediato