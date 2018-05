Patricio Alarcón: "No se puede reparar despilfarro de 10 años con cambio de Ministro o de leyes"

A criterio de Presidente de Cámara de Comercio de Quito, proyecto de Ley de Fomento Productivo tiene varios puntos positivos, pero hay otros que requieren de mayor análisis Para el presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Patricio Alarcón, el proyecto de Ley de Fomento Productivo da muy buenas señales al país acerca de "un cambio de timón" en el manejo de la política económica, sin embargo, reiteró que se necesita de un proceso para que aquello funcione ya que, a su criterio, "no se puede reparar el despilfarro de 10 años con el cambio de un Ministro o por el envío de un proyecto de ley".

“Yo creo que el proyecto en general envía buenas señales al país, a los capitales extranjeros. Considero que se está dando un giro definitivo en el timón y estamos pasando de un modelo del gasto y endeudamiento a uno del ahorro e inversión promovido por el sector productivo. Es muy positivo”, comentó.

Sin embargo, aclaró, esto requiere un proceso y “no se puede reparar el despilfarro de 10 años con el cambio de un Ministro o por el envío de un proyecto de ley”. A su criterio, se debe analizar la normativa en tres ámbitos positivos: 1. Las ventajas que se da para la inversión, 2. Las reglas macrofiscales, y 3. Los incentivos que se dan para la inversión en vivienda social.

Según considera, existen buenos beneficios para la inversión como la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) en diferentes ciudades con distintos plazos. “El gran reto del Gobierno va a ser comunicar los incentivos que se van a dar por medio del cambio de la ley. En este momento se debe plantear un taller de comunicación agresivo, no solo para los inversionistas locales, sino para los extranjeros”.

“Además, la inversión no va a llegar solo por los incentivos, hay que resolver algunos otros asuntos. Por ejemplo, se debe clarificar cómo van a quedar los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), hay que dejar en claro que debemos adherirnos a la Alianza del Pacífico, tenemos que firmar un acuerdo comercial con los EE.UU. para atraer inversión, se deben hacer reformas en el Código Laboral para darle competitividad a la empresa privada”, relató.

El Presidente de la CCQ indicó que lo bueno de lo que se está proponiendo en cuanto a las reglas macrofiscales es que el Estado tiene 3 años para dejar el déficit en 0, es decir, tiene la obligación de dejar de gastar. Además, en un periodo cuatrianual se va a controlar el nivel de deuda, o sea, no se va a poder endeudar agresivamente. “Esto va a promover un equilibrio fiscal, una estabilidad política y puede promover la inversión”.

“Asimismo, se está creando un fondo de ahorro para promover proyectos sociales y se está brindando la posibilidad de que el Estado se endeude por medio del Banco Central. Sin embargo, mi sugerencia iría más alá: por medio de los fondos de ahorro, lo primero que se debe hacer es devolver los dineros que se han tomado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Además, si es que se está cambiando la ley para que el Estado no pueda adquirir deuda del BCE, lo que se debería hacer es prohibir que el Estado vuelva a tomar recursos del IESS”, recomendó.

Para Alarcón, el eliminar las deducciones, gravar impuestos a los salarios, décimos sobre un ingreso de US$100.000 dólares, son conceptos equivocados. “Esto castiga el éxito y va en contra de los principios de igualdad en materia tributaria, entonces yo no creo que eso pase por la Asamblea. Es un punto que, para mí, se resolverá allí y no creo que pase. No lo veo tampoco como tan importante y la recaudación es mínima”. (JPM)

