Presidente Moreno niega persecución contra Rafael Correa: Investigación llegará hasta donde determine la justicia

Desea que Correa "cambie, que vuelva a ser el joven que conocí hace diez años" El Presidente de la República, Lenín Moreno, dijo que no se está persiguiendo al ex Mandatario Rafael Correa, a propósito de las múltiples investigaciones en las que está involucrado. Dijo que la investigación en su contra llegará hasta donde determine la Justicia. "Yo manifesté en un principio que en Ecuador va a haber completa independencia de funciones. Yo no haría nunca un llamado a un juez, a un fiscal", afirmó.

A continuación difundimos la parte pertinente de la nota de DW:

"Me opongo completamente a quien se enamore del poder"

Al presidente ecuatoriano se le ha acusado de tibieza a la hora de referirse a su homólogo venezolano Nicolás Maduro, una crítica que rechaza. "Yo lo he manifestado en todas partes, yo me opongo a las reelecciones indefinidas, me opongo completamente a quien se enamore del poder, porque es una forma de falta de respeto a los liderazgos jóvenes. Me opongo a que un pueblo maltratado tenga necesidad de desplazarse. No son personas adineradas, ni de clase media, son gentes sencillas, gente pobre que sale con sus hijos, con sus esposas incluso embarazadas y envuelto en un pañuelo todas sus propiedades”.

Consultado sobre si apoyaría una resolución de condena en contra del gobierno venezolano en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Moreno señaló que "tal condena debería ser bastante explicada”. Su país, dice, es respetuoso del derecho de cada pueblo a determinar su destino, pero "eso no nos impide tratar estos temas en la OEA, en la ONU o Unasur". El jefe de Estado agregó que ha expuesto "de forma particular que más de cien muertos, son demasiados muertos. Hemos reclamado, manifestado nuestro parecer por la escasa participación electoral de la oposición y en forma particular yo me he manifestado en contra de ciertas ejecuciones sumarias, como las que parece ocurrió con Óscar Pérez, en momento que según hemos sabido, se había rendido".

Lenín versus Correa

El presidente de Ecuador aseguró que no hay persecución contra Rafael Correa y que la investigación en su contra llegará hasta que donde determine la Justicia. "Yo manifesté en un principio que en Ecuador va a haber completa independencia de funciones. Yo no haría nunca un llamado a un juez, a un fiscal”. Concluyó diciendo que le desea "lo mejor del mundo” a su antecesor y exmentor político. Y que desearía "que cambie, que vuelva a ser el joven que conocí hace diez años".

Con información de DW y Ecuadorinmediato

