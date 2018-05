AFIRMACIÓN: Hasta el momento, Presidente Moreno "no encuentra errores" del Gobierno en crisis de rehenes en frontera

"Es primera vez que nos pasa, estábamos actuando dentro de la ley. No creo que haya debilidades", añadió El Presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que "hasta el momento yo no los he encontrado" haciendo referencia a posibles errores en el tratamiento de la crisis que se desató en la frontera con Colombia tras el rapto y posterior asesinado de tres trabajadores de diario El Comercio. "Es primera vez que nos pasa, estábamos actuando dentro de la ley. No creo que haya debilidades. Pudo haber errores y les pido disculpas si nos dicen cuáles fueron", pidió.