EL TIEMPO (Cuenca) El día en que cayó la imagen del sacerdote César C.

Monumento del sacerdote fue retirado en sede de Universidad Católica En la jornada previa, los monumentos del cura en la Universidad Católica de Cuenca fueron retirados, se emitió una solicitud de la Fiscalía para recabar su versión de los hechos y los grupos ‘provida’, afines a la Iglesia Católica mostraron su rechazo hacia cualquier tipo de abuso cometidos por religiosos.

Con la mirada puesta en la Catedral, aquella en la que más de una vez la misa fue dirigida por el ahora acusado, una de las víctimas que aún oculta su identidad por temor al rechazo, alzó la voz, por primera vez en público, para gritar “el cura (César C.) abusó de mí”.

A su grito se sumaron muchos otros que mostraban su rechazo al abuso, al silencio, a la violencia...

La marcha que partió la mañana de ayer del parque San Blas y se dirigió al Parque Calderón fue la última muestra del repudio de la ciudad hacia los abusos sexuales, un tipo de violencia que, esta vez, cuenta con nombre y apellido.

No fue coincidencia que en la jornada previa los monumentos de los sacerdotes ubicados en la sede de la Universidad Católica de Cuenca fuesen retirados. “Adentro no hay una sola imagen del cura”, comentaba Adrián Maldonado, uno de los alumnos que fue testigo de cómo aquellas brillantes efigies, siempre con la vista a la ciudad, dejaban su sitial de honor.

La Universidad explicó mediante comunicado que colaborará con las investigaciones, que lo que está en sus edificios ya no le pertenecen a César C., marcando un distanciamiento de la figura que fuese su referente hasta hace unos meses.

“Lo que aspiro es que le quiten todos los privilegios que tiene”, reclamaba Jorge Palacios, la primera víctima en denunciar.

La primera porque ya en 2010 remitió un oficio a la Conferencia Episcopal, sin encontrar respuesta.

Hoy, la Curia replica “cero tolerancia”, los colectivos ‘provida’ también le dicen al sacerdote “con mis hijos no te metas”, la imagen del cura, al igual que su estatua, cayeron con el atardecer, que él mira desde un cuarto de hospital, en el más absoluto silencio

Investigación de la Fiscalía sigue su curso en casos de abuso sexual

La mañana de ayer, Jorge Palacios acudió a la Fiscalía para rendir versión sobre el supuesto caso de abuso sexual en su contra, cometido hace 40 años.

Hoy, funcionarios de la Fiscalía tomarán versión a César C. Se prevé que su declaración se rinda en un hospital privado de la ciudad. La Fiscalía definirá si la acusación prescribió o no. El coordinador de Educación, Henry Calle, quien acompaña el proceso, señaló que apelarán a la supremacía de los derechos para que el ordenamiento jurídico nacional no deje estos hechos en la impunidad.

De forma paralela, la Arquidiócesis de Cuenca espera los resultados de la indagación que lleva adelante el investigador de El Vaticano, Jaime Ortiz de Lazcano, a las denuncias de abuso sexual.

El secretario de la Arquidiócesis, Joffre Astudillo, indicó que, de encontrarse culpabilidad, una de las sanciones puede ser la expulsión de César C. del clero. Familiares de las víctimas piden que se investigue también a las autoridades eclesiales del 2010, por presunto encubrimiento de la denuncia inicial. (I)

DATOS

>Marcha En la manifestación efectuada ayer participaron estudiantes de 10 planteles, autoridades locales y familiares de las víctimas de abuso.

>Proceso La Fiscalía lleva adelante la recepción de versiones tras la denuncia efectuada ante su despacho por uno de los presuntos abusos.

>Posición La Universidad Católica de Cuenca reiteró su apertura a las investigaciones y su independencia administrativa de César C.