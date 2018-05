FEF construirá Complejo Deportivo de Selecciones en terreno entregado en comodato en Daule

En espacio se establecerán canchas y edificios de concentración de selecciones formativas en fútbol césped, en todas sus categorías, sub 13, sub 15, sub 17, sub 20; fútbol sala El Municipio de Daule entregó 7 hectáreas de terreno en comodato por 50 años a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para la construcción del Complejo Deportivo de las Selecciones Ecuatorianas. El presidente de la Ecuafútbol, Carlos Villacís, agradeció al alcalde Pedro Salazar, por esta colaboración para el desarrollo del fútbol ecuatoriano.