Defensa de Verónica Ocaña apela sentencia contra implicados en presunta violación

Abogados de involucrados esperan que dictamen de jueces se mantenga Los abogados de la defensa de dos de los implicados en la violación de Verónica Ocaña esperan que se ratifique su inocencia ante la Corte Provincial de Justicia, mientras que, la parte demandante cuestiona lo que resuelve pues señalan que las pruebas presentadas, demostrarían la culpabilidad de los involucrados.

Y es que dos sobreseídos y uno ratificado en inocencia fue la sentencia que recibieron los tres jóvenes implicados en el presunto delito de violación a Verónica Ocaña. La defensa de los procesados, informó que esperan que la decisión de los jueces se mantenga frente a la apelación presentada por el abogado de la víctima.

Indicaron que han demostrado plenamente que no existió dicho plagio. “No hay sustento de una filmación porno, no hay sustento de que le han violado tres personas. No hay sustento ni de una sola violación y dijimos que esta chica estaba mintiendo”, comentó uno de los abogados, Wilson Velasteguí.

Que la joven habría permanecido en el establecimiento bajo su voluntad y, de igual forma, supuestamente con su consentimiento, tuvo relaciones sexuales con uno de los implicados, pero jamás fue forzada. Prueba de ello, asegura, es el examen médico que se le practicó.

“Lo que encontraron en ese examen médico legal es que ella estaba lúcida y orientada. Es decir, no estaba con falta de conciencia, no estaba ultrajada. No le encuentran una sola señal de violencia”, reclamó.

Sin embargo, esto fue cuestionado por Bolívar Puente, abogado de Ocaña, quien indicó que el examen toxicológico que se le realizó, sí demostraría la presunta violación. “En realidad ha existido el acceso carnal con pruebas periciales de carácter científico-técnico y señala que la víctima, en el estado en el que se dieron los hechos, se encontraba con 2.88 gramos de alcohol por litro de sangre. Esto le coloca en un estado de estupor, perdida la razón y perdida el sentido. Es decir, jamás pudo haber consentido ningún tipo de acceso carnal bajo ningún concepto”.

Velasteguí, sin embargo, ratificó que no existiría video alguno del que se está hablando sobre la supuesta violación. Señaló que, dentro de la diligencia, intentó presentar como prueba, imágenes de uno de los jóvenes con otras mujeres, por lo que no descartó iniciar un proceso por violación a la intimidad.

Este proceso no cabría, según Puente, porque “los videos jamás fueron aceptados por la Fiscal de turno”. Además, el abogado de Ocaña espera la fecha para la audiencia de apelación en la Corte Provincial de Justicia. (JPM)

