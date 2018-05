Ampliar pauta publicitaria de medios digitales del 10 al 30 por ciento en LOC, busca AMECODE (AUDIO)

Audio Mayo 29 - Danny Wilka



Asociación presentó reforma al artículo 202 del Código de la Democracia para que en tiempo de campaña electoral no solo los medios tradicionales puedan pautar publicidad Danny Wilka, presidente de la Asociación de Medios de Comunicación Digitales del Ecuador (AMECODE), quien acudió el lunes 28 de mayo a la Asamblea Nacional para solicitar que dentro del paquete de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), se incluya su propuesta de incorporar a los medios digitales en esta normativa, manifestó que con esta iniciativa buscan que los medios digitales sean reconocidos por el trabajo que realizan, al igual que se hace con los medios tradicionales. Al referirse a la distribución de pauta publicitaria en los medios digitales, puntualizó que pedirán no solo recibir el 10 por ciento, sino un 30 por ciento.

“No hemos estado visibilizados, y más aún en la actualidad, donde todo se maneja con lo digital. De ahí nace nuestra iniciativa de agrupar a varios medios y partir de una propuesta puntual al artículo 5 de ser considerados los medios nativos digitales, es decir, independiente de la radio, la televisión y la prensa escrita, sino directamente a quienes transmitimos en internet”, manifestó.

El aval para ser considerados como medios digitales lo entrega el Cordicom, que establece en el artículo 3 del reglamento que los medios digitales son aquellos que tengan su personería jurídica dentro del registro público de medios.

“Treinta medios somos parte de la Asociación, tanto radio y televisión en línea, y también portales informativos, como actualmente nos denomina el registro público de medios en el reglamento 3 de la Ley de Comunicación, que no pueden estar los medios de internet puestos en un reglamento como un alcance cuando deben estar en la norma”, acotó.

Resalta que puntalmente lo que piden es ser incorporados los medios nativos digitales en la categorización que actualmente el artículo 5 indica: radio, televisión y prensa escrita.

“En este caso ser considerados como medios nativos digitales porque con eso nos da los derechos para poder estar dentro de la normativa legal vigente y ser reconocidos por el trabajo que realizamos, con responsabilidad y objetividad”, dijo.

Al referirse a la distribución de pauta publicitaria en los medios digitales, puntualizó que dentro de las propuestas de la Asociación, pedirán no solo recibir el 10 por ciento.

“Lo que queremos es ampliar a un 30 por ciento los medios digitales. Los asambleístas deben comprender que los medios nativos no solo estamos encasillados, sino que donde hay internet, ahí llegamos”.

Otro de los pedidos que realizaron el lunes en la Asamblea, es una reforma al artículo 202 del Código de la Democracia que estipula que en tiempo de campaña electoral solo los medios tradicionales son considerados para pautar publicidad. Lo que piden es, a pesar de ser medios digitales pequeños, medianos o grandes, puedan competir con los medios tradicionales.

“También queremos ser incorporados en la pauta y no solo la radio, la televisión, la prensa escrita y las vallas. En el Código de la Democracia no hay esa reforma planteada y partimos de esa necesidad porque en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado está para segundo debate las reformas al Código, y queremos que en esas reformas también se incorporen a los medios digitales para que puedan participar en los procesos electorales en igualdad de condiciones y no solo que un candidato lo tome de forma personal porque no pueden tomar parte el fondo partidario permanente, que en este caso es la publicidad en tiempos de campaña”, señaló.

Explicó además que desde el 2017, la Asociación ha trabajado para lograr que las autoridades escuchen sus propuestas.

“Ya tenemos un año en este proceso de ser visibilizados, hemos participado en las mesas de diálogos del Gobierno Nacional, que se generaron en Portoviejo, Quito, Guayaquil; donde les hicimos llegar las propuestas que presentamos al presidente de la República y a la Asamblea”.

“Es por eso que al no ser escuchados y ver las reformas planteadas por el Ejecutivo, que no están considerados los medios digitales, nuestra voz de propuesta para que la Asamblea tome en cuenta nuestros pedidos puntuales, que no solamente beneficien a quienes estén en AMECODE, sino también a todos los medios de comunicación digitales, pero en el marco del cumplimiento de derechos y obligaciones”, concluyó.

Fuente: “El Poder de la Palabra” de Ecuador Inmediato Radio