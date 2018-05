Canadá pide USD$350.000 a indígenas ecuatorianos para acceder a apelación en caso Chevron (AUDIO)

Audio Mayo 29 - Humberto Piaguaje



Cueste lo que cueste, irán por sentencias contra petrolera, respondió Humberto Piaguaje Humberto Piaguaje, vocero de la Unión de Afectados por Texaco, se refirió a los dos reveses judiciales que han experimentado los indígenas ecuatorianos en su lucha contra la petrolera estadounidense Chevron tras los daños en la Amazonía ecuatoriana, precisando que, en el caso de Canadá, la Corte de esa nación pide USD$350.000 a los nacionales para proceder al recurso de apelación; dinero que tratarán de recolectar para seguir con el trámite jurídico. En el caso de Gibraltar, Piaguaje, aunque aún no está al tanto del tema, dijo que los abogados que los defienden no fueron notificados sobre el proceso.

Piaguaje detalló que el caso en Gibraltar fue interpuesto por Chevron. Sin embargo, el proceso no fue conocido por parte de los abogados de la Unión de Afectados por Texaco, quienes no pudieron hacer su defensa.

“Nunca fueron notificados, entonces, la razón es que existe esa incomunicación directamente con las personas que son, por ejemplo, del Frente de Defensa de la Amazonía”, mencionó.

Dijo que “en su debido tiempo o proceso nuestros abogados van a estar en la defensa” del caso.

“En toda instancia ha estado interviniendo Chevron, sabemos la intervención en Argentina, en Brasil, Canadá y ahora en Gibraltar, del proceso en Gibraltar, creo que fue algunas cosas sobre el manejo económico que, en su debido momento, deberán indicar los mismos abogados”, sostuvo.

Al ser consultado en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio sobre quién debe pagar la sanción, emitida por la Corte de Gibraltar, Humberto Piaguaje respondió: “Hay un costo de USD$38 millones que hay que pagar, no sé la mención, aún no se han pronunciado nuestros abogados, tampoco no nos ha informado a la directiva”.

“La respuesta debe darse, a través de nuestros abogados, ellos son los responsables que nos tienen que dar información, tienen que cumplir de acuerdo a las decisiones que se tomó, a su vez, nos tienen que informar a nosotros”, mencionó.

El caso que más le preocupa a Piaguaje es la resolución del pasado 23 de mayo en la justicia canadiense, que rechazó la apelación interpuesta por los indígenas de Ecuador contra la petrolera. Anunció que se apelará la decisión.

“Estamos más que preocupados, diríamos, enojados, la reacción de que esta justicia, la que nosotros estamos buscando, sobre todo, para el bienestar a la salud de la humanidad, pensando el daño que ocasionó y existe, aún todavía, la enfermedad, los pasivos ambientales, entonces, pensamos que va a existir en Canadá este fallo a favor, pero realmente ocurrió lo contrario”, reprochó.

Al tiempo de criticar la “protección” que tienen las empresas petroleras por parte de los estados.

“No hay cómo decir que los pueblos indígenas y campesinos podamos lograr, es difícil, pero tampoco vamos a claudicar en estos instantes. Llevaremos el proceso sea lo que nos cueste”, ratificó.

“En la Corte de Canadá están pidiendo USD$350.000” para apelar, reveló el líder indígena, quien manifestó que se hará todo lo posible por recolectar el dinero.

“Esa cantidad, para nosotros, es muchísimo, saben que los pueblos indígenas y campesinos no lo podemos conseguir ese dinero, pero vamos a hacer todo lo posible con los amigos, con todos los que pensamos de la justicia, la vida y defensa a la naturaleza, para que puedan aportar y lograr esa cantidad y poder dar la apelación en Canadá”, explicó.

El vocero de la Unión de Afectados por Texaco insistió en que todavía existen posibilidades dentro del caso contra Chevron. Se mostró a la espera de lo que diga la Corte Constitucional de Ecuador “con el fin de buscar el cobro en diferentes países el mundo”.

“Seguiremos buscando el cobro de la cantidad que Chevron tiene que pagar para reparar los daños ambientales y culturales”, acotó.

“Vivimos en la zona, sabemos del daño ocasionado, existen enfermedades, contaminación”, reiteró Piaguaje al desvirtuar un supuesto fraude en el proceso.

“Lo que hablamos no es una mentira, no es fraudulento el proceso, a lo mejor haya incurrido en algunas cosas, pero creo que deben ser aclarados”, sostuvo.

(PAY)