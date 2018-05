Exdirector de SRI: "Estaba claro que con designación de nuevo Ministro de Finanzas, tenía que dar un paso al costado" (AUDIO)

Audio Mayo 29 - Leonardo Orlando



"No todo el mundo tiene que pensar igual, pero deben tener una coincidencia mínima respecto de los objetivos y las acciones de la política económica", comentó Leonardo Orlando "Estaba claro que con la designación del nuevo Ministro de Finanzas (Richard Martínez), tenía que dar un paso al costado", comentó el exdirector del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, quien recalcó que nunca ha mantenido diferencias personales con el actual secretario de Estado cuando fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), pero sí en temas de política económica, por lo cual aseguró que es entendible la decisión tomada. Asimismo, en cuanto al proyecto de Ley de Fomento Productivo, presentado por el presidente Lenín Moreno, a la Asamblea Nacional, habría que "pasarle el cedazo de la Constitución" para que la normativa esté acorde.

“El pasado 8 de mayo fue solicitado, públicamente, la disposición de los cargos a todos los ministros y máximas autoridades de instituciones que reportan al Presidente de la República. Yo me encontraba en Canadá, representando al país en un evento internacional, y supe de la posesión del nuevo ministro de Finanzas (Richard Martínez), y pude ver sus declaraciones. Yo sabía y estaba presto a que, a mi regreso, iba a ser aceptada mi renuncia”, comentó.

Comentó que el pasado 22 de mayo, el nuevo Secretario de Estado lo llamó para anunciarle que había sido aceptada su renuncia. “No hay ningún misterio en esto y yo estaré hasta el mes de junio porque, como conocen, yo resido en Portoviejo y he estado muchos años fuera de mi provincia, pero yo he servido por muchos años a mi país. La institución se la deja en manos de alguien de carrera y quien es una excelente profesional. Esperemos que le vaya bien”.

Según dijo, en el SRI se quedan 3.400 servidores comprometidos con la transparencia, la justicia y la lucha contra el fraude. Así como con una recaudación que está alcanzando las expectativas y cumpliendo, hasta el 22 de mayo (cuando tuvo un último reporte), con un crecimiento satisfactorio. “Probablemente, mayo sea el mejor mes del año”.

Sin embargo, una de las denuncias que realizó su administración fue el hecho de que existen más de 17.000 empresarios que han incurrido en el delito de facturación falsa, pero no han existido detenidos. Según Orlando, “lamentablemente, el 22 de mayo, tuvimos la noticia de que uno de los casos más sólidos que hemos denunciado, de los principales cabecillas de esa red de corrupción, su dictamen fue abstentivo, resuelto por parte de un Fiscal Provincial de Pichincha”.

“Es lamentable que mientras otros luchamos denodadamente contra el fraude, existen personas que obtienen estas resoluciones. Son temas por los que sentimos mucha impotencia e indignación. Todavía, a nivel de la justicia penal del Ecuador está por desarrollar una verdadera formación y conocimiento integral de fiscales y jueces. Además, lamento mucho que haya una hipocresía, a veces, desde algunos sectores y analistas y actores políticos que hablan de la corrupción solo desde el lado del sector público”, señaló.

De acuerdo a Orlando, la segunda cifra a finales del 2017 y US$600 millones adicionales, es decir, se estarían hablando de US$2.700 millones de dólares de perjuicio por facturación falsa. “Hemos cumplido bastante bien en la recuperación de los dineros, tanto en el Impuesto a la Renta (IR) y el IVA. El último reporte que tuve fue de más de US$600 millones de recuperación, pero la sanción penal aún no ha llegado en la misma medida”.

“Esperamos que la Corte no le falle al país respecto a una consulta relacionada con un importante grupo económico a nivel nacional. Esperemos que el día de hoy no se le dé la espalda al país, hemos denunciado que, en caso de tener un fallo adverso al SRI, al país, estarían en riesgo más de US$1.580 millones de dólares. Esa fue la última actuación administrativa pública que realicé. Veamos que no se cometa ninguna injusticia en materia tributaria”, mencionó.

Leonardo Orlando recordó que existe un proyecto de Ley que contempla una remisión de intereses, multas y recargos y que además, desde el SRI se ha transparentado al país la deuda total de todos los ciudadanos y personas jurídicas; siendo uno de los pilares de su gestión y que está consagrado en la Constitución.

Pese a no confirmar si su salida fue por las denuncias en contra de los empresarios, aclaró que no conoce cuáles fueron los motivos que tuvo el nuevo Ministro de Finanzas para que haya aceptado su renuncia. “Los cambios se dan por alguna razón, pero me reservo cuáles habrán sido esas razones cuando vayamos viendo los acontecimientos”.

En cuanto al nuevo proyecto de Ley de Fomento Productivo entregada por el presidente Lenín Moreno a la Asamblea Nacional, y la remisión de deudas, que contempla el mismo; el Exdirector del SRI recordó que la estimación que se ha hecho es que se pueda recaudar alrededor de US$800 millones de dólares, mientras que, el valor de intereses, multas y recargos que se dejarían de cobrar para ese monto de capital sería similar.

“Yo pienso que de este recurso no hay que abusar, ojalá que la Asamblea pueda poner un candado o una restricción. Realmente, hacerlo de una manera tan seguida (ya hubo una en 2015), podría tener un efecto adverso en el cumplimiento general de los contribuyentes, en el ánimo del contribuyente cumplidor que siente alguna percepción de injusticia”, puntualizó.

Y añadió: “Yo, particularmente, creo que habrá casos en los que esa remisión genere algún tipo de corrección quizá si el contribuyente, por algún tema de formalidad, no pudo justificar algún tipo de gasto, pero que no tuvo esa rentabilidad que generaba ese costo; esos casos pueden haber. Prefiero que cada caso se juzgue y resuelva en la justa medida, pero debemos comprender que son miles los que están en esta situación”.

“Esperemos más bien que haya una regla en cuanto que, en otros países, por Constitución, está prohibido este tipo de remisión. Considero que deben analizarse muchas de las perspectivas de la justicia”, manifestó. Según dijo, Orlando ha conversado con otros contribuyentes, quienes han tenido la percepción de que, mientras unos cumplen, otros tienen este tipo de beneficios.

Para Leonardo Orlando, el proyecto debe ser observado y mejorado con las contribuciones de la sociedad y de los sectores involucrados. “Espero que cualquier medida, cualquier acción económica del presidente Lenín Moreno vaya en favor de las grandes mayorías, de la justicia, equidad, inclusión y por el bien del país”.

Dejó en claro que el trato con el Ministro de Finanzas siempre ha sido respetuoso, pese a que ha tenido diferencias conceptuales públicas respecto a las decisiones de la política tributaria. “Yo no personalizo los temas, nunca hemos tratado puntos alejados del respeto y de la cordialidad”, acotó Orlando en cuanto a la relación con quien, meses atrás, fue el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).

“Estaba claro que, con la designación del nuevo Ministro, tenía que dar un paso al costado porque en un gabinete, y sobre todo, en un sector tan importante como el de la política económica, tienen que compartir ideales. No todo el mundo tiene que pensar igual, pero deben tener una coincidencia mínima respecto de los objetivos y las acciones de la política económica”, puntualizó.

A su criterio, eso es parte del ejercicio de la política. “Quienes han podido ser testigos de la participación del SRI, desde la época de Carlos Marx Carrasco, ha habido importantes diferencias, sobre todo, en el anticipo del impuesto a la renta, a la salida de divisas y, probablemente, también acerca de determinar las obligaciones tributarias y cobrar con firmeza. Eso afecta algunos intereses, de tiempo en tiempo, ha habido críticas y más cuando se acercan procesos de elecciones o cuando se cree que hay la oportunidad de propiciar cambios desde el sector privado”.

“Lo importante es que en la política pública debe diseñarse ajenamente a cualquier tipo de interés particular o de grupo alguno. La política pública debe diseñarse desde la lógica del bienestar colectivo. Esperemos que las cosas vayan para mejor porque para el país ha sido un periodo de mucha convulsión política. El tema económico ha estado un poco a la expectativa. Hoy hay un proyecto de ley, hay opciones que aún tienen que concretarse”, precisó.

Particularmente, dijo, el ISD tiene un rol muy importante en la economía porque sirve como un instrumento regulador pasivo para la salida de divisas y que, cualquier elemento que vaya en esa línea, debe ser respaldado por la sociedad. “Yo pienso que debe haber sido un desliz, ojalá que se corrija en la Asamblea, pero, por ejemplo, se está proponiendo que, para los ecuatorianos que perciban dividendos, los puedan sacar sin pagar el ISD. Yo aspiro que haya sido un desliz, un error, porque si alguien está en el Ecuador y tiene grandes dividendos, si los quiere sacar debería pagar el ISD”.

“Es uno de los planteamientos que vi y que forman parte de uno de los cambios de último momento. Respecto al anticipo del impuesto a la renta, yo creo que también ha sido un instrumento eficaz y eficiente que se puede mejorar, por ejemplo, el hecho que se pueda devolver el valor que excede el IR cuando hay mayor rentabilidad en un periodo fiscal, siempre sobre la base de la transparencia, sobre el hecho de que yo tenga al día mis contribuciones”, manifestó.

Orlando prefirió no remitirse en detalles de la normativa debido a que quisiera revisarla a mayor profundidad, sin embargo, la recomendación que hizo fue que “se le pase el cedazo de la Constitución, que habla de que el sistema tributario debe ser progresivo, equitativo, que debe priorizarse los impuestos directos y progresivos”.

“Los incentivos son buenos si son focalizados, temporales, para generar empleo en sectores que lo requieren, para, por ejemplo, generar más divisas en zonas deprimidas o para igualar las condiciones de desarrollo. El sistema tributario debe promover la generación de bienes y servicios, las conductas económicas, ambientales y sociales, eso esperemos que sea analizado muy detenidamente por los asambleístas”, sostuvo. (JPM-PAY)

Fuente: “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio