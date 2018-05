30 de mayo, Comisión de Fiscalización recibirá a Gustavo Jalkh y vocales del CJ

En audiencia se entregarán pruebas de descargo por parte de imputados La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, por medio de su presidenta María José Carrión convocó al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh y a sus vocales principales y suplentes. La audiencia se realizará el próximo miércoles 30 de mayo donde los imputados deberán presentar sus pruebas de descargo dentro del trámite del juicio político en su contra.

En el pleno se recibirá, además del presidente del Consejo de la Judicatura, a: Marco Maldonado, María Dávalos, Carlos Delgado, Néstor Arbito, Ana Peralta, entre otros. En esta reunión los imputados podrán hacer uso de la defensa en forma oral o escrita para entregar sus pruebas pertinentes conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El pasado 28 de mayo en el pleno de la Comisión se presentó Alexis Mera, ex secretario jurídico del ex presidente Rafael Correa y dijo "que los escritos que ha presentado pueden ser o no aceptados por cada juez" y destacó que su accionar ha sido para "proteger los intereses del Gobierno". Además, destacó que "el presidente de la República puede intervenir en cualquier tema que le interese a la administración pública".

Estas serían una de las supuestas pruebas que los asambleístas proponentes del pedido de juicio político Esteban Bernal y Raúl Tello presentaron a este organismo la semana pasada para sustentar su caso. Esta audiencia se llevará a cabo en la Asamblea Nacional, en el salón de ex presidentes. (BGV)

Fuente: Comisión de Fiscalización/ Ecuadorinmediato