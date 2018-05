Estrategia "que CREO y Lasso ya no existen" para Gobierno está cambiando, destaca líder de oposición

No confirmó si mantuvo reunión con Presidente Lenín Moreno "Se ha jugado con la estrategia que, pienso yo, está cambiando de CREO no existe o Lasso no existe", así respondió el líder del movimiento Creando Oportunidades, Guillermo Lasso, sobre el agradecimiento del Presidente de la República, Lenín Moreno, a él por la invitación a dialogar.