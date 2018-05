ANDES (Quito) Jueces ecuatorianos de la frontera norte tienen protección permanente

Dos jueces contaron a Andes lo que significa vivir cotidianamente con resguardo y seguridad policial El Programa de Protección a Jueces y Fiscales del Consejo de la Judicatura del Ecuador tiene inscritos a cuatro jueces que brindan sus servicios en la frontera norte y reciben protección las 24 horas del día. Por su parte, el Ministerio del Interior indica que en todo el cordón fronterizo son 27 funcionarios públicos los que cuentan con tienen resguardo policial, entre los que se encuentran Alcaldes y políticos, entre otros.

Los magistrados que reciben protección generalmente han manejado temas relacionados con terrorismo, tráfico de drogas, uso de precursores químicos para elaborar cocaína, entre otros.

Solo en la provincia de Esmeraldas trabajan 59 jueces y de ellos algunos han recibido amenazas, por lo que la Judicatura ha designado personas que deben velar por su seguridad y brindarles apoyo emocional.

Dos jueces que laboran en esa provincia limítrofe con Colombia, y que pidieron no ser identificados, contaron a Andes cómo cambiaron sus vidas desde enero de este 2018, cuando se produjeron los ataques en las localidades de San Lorenzo, Mataje y El Pan, que fueron atribuidos a Walter Patricio Arízala Vernaza, alias ‘Guacho’, líder del denominado Frente Oliver Sinisterra.

En una conversación con Andes, ambos testimoniaron cómo es un día para ellos, con el acompañamiento de al menos una persona de seguridad que los sigue a todas partes. Algunos, incluso, han recibido amenazas contra su vida, en particular por llevar casos relacionados con grupos irregulares y relacionados con el narcotráfico.

"Nosotros teníamos un local en San Lorenzo y cuando mi esposa fue a abrir el local, en la vereda de en frente había un hombre tomándole fotos a mi hija”, contó a esta agencia un juez que labora en la Unidad Judicial de ese cantón y para quien en momentos la situación se ha tornado traumática.

A partir de una amenaza que recibió por teléfono, relata, su nombre ingresó al sistema de protección del Consejo de la Judicatura y su familia a un programa de víctimas y testigos protegidos. Desde entonces, dice, su privacidad ha disminuido ya que cuatro personas del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional los acompañan siempre, independientemente de la distancia del trayecto a recorrer.

“Por ejemplo, cuando nos movilizamos se pierde la privacidad, porque están ellos manejando y van todos armados. Con seguridad uno se limita a muchas cosas”, señaló.

A dos horas de Esmeraldas se encuentra Quinindé, una localidad que pertenece a la misma provincia y donde labora una jueza que lleva el caso de la explosión de una torre eléctrica en el cantón Viche. A causa de ese hecho fueron detenidas ocho personas y posteriormente se vinculó a Guacho como autor intelectual del atentado.

La rutina de esta jueza es otra desde que asumió el caso en abril de este año. Según relató, ahora ya no viaja a casa todos los días como solía hacerlo sino que prefiere quedarse a dormir en su lugar de trabajo “por seguridad”.

“Antes yo caminaba sola, sin guardaespaldas, ni policías, me sentía libre. Ahora me quedo en la ciudad, he cambiado mis rutas por un tema de seguridad. Me quedo a veces en la casa de amigas, en donde hay mucha gente porque me siento protegida”, contó a este medio de comunicación.

La Unidad Judicial en la que labora también cuenta con protección permanente. Afuera de la entidad permanecen dos patrulleros y cinco agentes están rondando el edificio.

Desde el ataque al cuartel policial en San Lorenzo, se han reforzado los equipos de seguridad en todas las dependencias judiciales de la zona de frontera.

Según información del Ministerio del Interior, la seguridad ahora incluye perímetros de resguardo y escoltas de la Policía Nacional, sistemas de videovigilancia, arcos de metal, controles de acceso, detectores manuales de metales, sistemas de identificación y protocolos de seguridad específicos para cada unidad.

La jueza comenta que su trabajo le apasiona, sin embargo, siente temor por lo que pueda ocurrirle a ella o a su familia.

“Es difícil tener una persona ahí siempre. A veces mis amigos se me acercan y me dicen quién es esa persona que está ahí contigo, que nos mira. Cuando va alguien a visitarme a la casa lo revisan, entonces a mí me toca darles explicaciones”, comentó.

También señala que la justicia respeta el debido proceso en el caso al que se vinculó a Guacho, e incluso se le asignó de oficio, un abogado defensor. Sin embargo, espera que la situación extraordinaria “pase pronto". Ambos fiscales sienten que los peligros para sus vidas son reales pero están en el deber de seguir adelante y poder aplicar la justicia.

Ecuador afronta una situación derivada del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Colombia. De hecho, el país venía preparándose para responder a los riesgos emanados de los grupos que no quisieron acogerse a esta negociación y continúan vinculados a la delincuencia organizada ocupada en el narcotráfico.

El 27 de enero un coche bomba explotó en San Lorenzo, donde resultaron heridas 28 personas; posteriormente, el 20 de marzo la explosión de un artefacto causó la muerte de tres militares y un cuarto falleció posteriormente. Ecuador atribuye el accionar violento de estos grupos a la labor del Estado en el decomiso de drogas, elementos precursores y el arresto de narcotraficantes.

En su Informe a la Nación el pasado día 24, el presidente Lenín Moreno señaló que la frontera había sido descuidada y afirmó que el error será corregido.