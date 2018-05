ECUAVISA (Quito) Se diluye esperanza de hallar cuerpos de periodistas

Ayer se reunió Ministro de Defensa y Comité Internacional de la Cruz Roja El jefe de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, Philippe Guinand, se reunió con los ministros de Defensa, Oswaldo Jarrín, y del Interior, Mauro Toscanini, en el Palacio de Gobierno.

El Gobierno ecuatoriano solicitó apoyo a la Cruz Roja para que sirva de enlace humanitario en la recuperación de los cuerpos de los tres integrantes de diario El Comercio, asesinados por el grupo disidente de las FARC, Oliver Sinesterra, comandado por alias ‘Guacho’, en territorio colombiano.

A un mes quince días del asesinato, Guinand responde por qué no se ha logrado recuperar los cadáveres.

“Estamos pendientes como todo el mundo de que las condiciones se den, concretamente estamos en la espera de la luz verde que nos llegaría del grupo. De hecho, los equipos están movilizados, podríamos hacer la operación cuanto antes, pero como usted dice no nos llegó la luz verde para hacer la operación y es evidente que si no nos llega la luz verde, no podemos actuar”, sostuvo.

Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista asesinado, aclara que no ha recibido ninguna información del Gobierno ni de la Cruz Roja sobre las acciones desarrolladas para recuperar los cuerpos.

“No hemos tenido nosotros contacto con ellos. Es un organismo humanitario, que ellos facilitan la búsqueda y poder repatriarlos y sacarlos de la zona”, comentó.

Lo que sí les han ofrecido para el próximo miércoles son las pertenencias, como el vehículo en el que se movilizó el equipo de El Comercio a Mataje, lugar del secuestro, entre otras pertenencias.

“Que ropa, que accesorios, que herramientas, qué es lo que tienen, qué encontraron, cómo lo encontraron. Y creo que eso es muy importante para nosotros desde el punto de vista sentimental, afectivo, emocional”, indicó.

El gobierno anteriormente entregó a los familiares la información desclasificada sobre el secuestro y asesinato de los integrantes del equipo periodístico. Ellos decidieron remitir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigue.