Gustavo Jalkh: Evaluación de Consejo Transitorio se da "con violaciones al debido proceso" (AUDIO)

Señala que "adelantar criterios, calificar peyorativamente a evaluados no es parte de un debido proceso" El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, manifestó que, de lo que va de la evaluación, han visto violaciones al debido proceso, como adelantar criterios, que no tiene parámetros objetivos y sin sustento alguno. Explican que pese a que ya enviaron la documentación, "en el transcurso de los días, nos vuelven a pedir lo que habíamos enviado, lo que quiere decir que no leyeron lo enviado". Además, está seguro que el primer informe borrador que recibieron, "no lo elaboraron los consejeros porque la calidad del mismo deja mucho que desear, en términos jurídicos y de calidad de análisis".