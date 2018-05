Paco Moncayo:"Seré candidato a Alcaldía solo si gente de Quito se pronuncia de manera seria"(AUDIO)

Audio Mayo 28-Paco Moncayo



Ex alcalde de Quito aseguró que ha entregado medio siglo de trabajo al país Paco Moncayo, ex alcalde de Quito, se refirió a su posible candidatura para las próximas elecciones a la alcaldía en la ciudad de Quito. "Yo sería candidato solo si el pueblo de Quito se pronuncia de manera seria para que tome el cargo. Quisiera ser candidato de una concentración de la gente. Nunca dejaré de llevar el color naranja".

“Siempre las personas moralmente formadas estamos sometidos a estos momentos de angustia existencial o dilemas éticos. Yo ya he sido alcalde dos veces y he salido por la puerta grande, he servido medio siglo a este país y no hay un solo encargo de que yo no haya acabado bien.”

Moncayo aseguró que volver a ser alcalde ya no es un reto pero, “pero si el pueblo de Quito, o una buena parte de los quiteños y quiteñas tienen un buen recuerdo de mi gestión y quisieran volverme a encargar una tarea que es durísima. Siempre el cargo público ha sido una mochila pesada y para volver a ser alcalde me parece que solo sería posible si el pueblo de Quito realmente quiere que regrese”.

Para Moncayo hay varios métodos para medir este tipo de información. “Hay encuestas, grupos de trabajo, y yo no tengo ni un medio como para poderme pagar alguna encuesta. Yo vivo de mi pensión, ya me ha pasado que por depender de otros termino yo sin poder dirigir como debería ser en mi campaña”.

“No es que yo me considere pobre. Pobreza en este país es cuando se levantan la mitad de ecuatorianos sin saber cómo dar de comer a sus hijos. A lo que me refiero es que ya se ha entregado 50 años al país pero no tengo una fortuna, ni recursos para yo mismo ser el protagonista”. Asimismo aseguró que el momento en que Moncayo firme con algún patrocinador este ya no será del pueblo sino que se debe a este financiador.

“Eso conmigo no corre. En la primera alcaldía fue de máximo US$ 5 mil dólares el apoyo, porque por ultimo yo mismo podía pagar ese dinero, si es necesario, para que no me vengan a pedir nada”.

“Por eso mismo digo, si no se da una manifestación fuerte del pueblo yo no podría ir a correr una candidatura porque no cuento con los fondos. Hay que ser honestos. Yo soy fíel y leal a mis compromisos. Yo he sido alcalde dos veces con la Izquierda Democrática (ID) no puedo asomarme ahora de candidato de otro partido”.

Moncayo explicó que quisiera ser candidato de una gran concertación donde ID tiene que ser parte. “Esto debe ser de los barrios, de la gente. Pero yo no correría sin el color naranja (ID) que tanto me ha acompañado”. Explicó que si el ex alcalde pudiese trasferir sus votos a Fernando Carrión lo haría, este podría ser el otro candidato de su movimiento político.

“Carrión es un buen hombre. Es alguien sumamente capaz, honesto y conoce los temas de ciudad, el problema es que yo no puedo endosar los votos. En mi caso si yo pudiera entregarle un cheque con mis votos yo lo haría”, mencionó.

Para Moncayo el nuevo alcalde para la ciudad necesita tres cosas: planificar estratégicamente la ciudad, gobernar con los mejores y lograr la participación de la gente

Moncayo aseguró que uno de los errores de la ciudad ha sido abandonar el Plan Equinoccio 2021 ya que se pierde la visión a largo plazo. “Ahora dicen que el trabajo que se hizo en la anterior gestión no vale. Hay gente que se creen los salvadores de la ciudad y eso termina siendo un fracaso. Ecuador tiene el complejo de Penélope ya que en la mañanas teje su vestido y en la noche los desteje”

El ex alcalde de Quito explicó que para poder conseguir una gestión positiva es necesario gobernar con “los mejores”. “No se puede hacer un buen gabinete con el amigo, compañero, adulador, con el que puso la plata. Sino que gobiernen los mejores. Que ahora la gente no pregunte quien es el candidato sino cual es el equipo de trabajo”.

Del mismo modo, recordó a la ciudadanía que es importante que se conozcan quienes serán los concejales.

“La ciudad no es del alcalde. La ciudad somos los dos millones y medio de personas, si no se motiva la ciudad para defenderla, si no se le quiere a Quito entonces no puede un alcalde arrastrar a tantas personas al éxito. Se necesita una voluntad colectiva y un sentido de pertenencia. Ese es otro factor fundamental, si la ciudad no se apodera de sus grandes causas no lo lograremos. Yo no soy la solución para la ciudad sino ustedes, los ciudadanos son la solución”, comentó.

Moncayo recordó que con estos objetivos se podrán alcanzar una grandeza de ciudad. “Yo no he hablado ni con la ID, ni con el presidente de Moreno, con nadie sobre alguna reacción que pueda haber con el Gobierno. Todo está prematuramente analizado. Incluso las encuentras son la foto del momento y en tres meses puede ser que se cambie el resultado”.

“Ya ha pasado que un candidato que tenía el 40% de ventaja termina cuarto o quinto en los comicios. Por eso no hay que perder la cabeza. Lo que he dicho es si el pueblo quiteño con una expresión seria y honesta se hace presente yo tomaré en cuenta este llamado.”.

Para el ex alcalde es muy importante que se escoja a buenos concejales tanto como al mismo alcalde. “En el sistema municipal el alcalde dirige el legislativo. En este se coadministra entre concejales y alcalde. En el gobierno municipal los concejales son parte de la gestión. No es posible que ahora los mismo quieran salir y denuncian los problemas de la ciudad si ellos han estado todo el tiempo en la administración de la ciudad. El que fracasa es el equipo”.

Moncayo explicó que la honestidad es una de las formas para escoger a los funcionarios. “Si uno es un pillastre no puede entrar al trabajo público. Porque si no esto genera conflicto”.

Aseguró que de ser elegido alcalde posicionaría la Comisión Cívica Anticorrupción. “El primer controlado tiene que ser el alcalde porque si se pudre la cabeza se destruye todo el resto social. Los primero vigilados tienen que ser los concejales si hubiera habido este organismo no estaríamos escuchando los casos de corrupción”.

“No tengo un día para una respuesta pero sí le puedo decir al pueblo de Quito es que estoy trabajando con mi equipo para hacer una propuesta a Quito para palear los problemas de la ciudad. No es cuestión de ir a andar parado con el botón de alcalde si no hay soluciones. Acaso que la vanidad de ser alcalde lo es todo”, comentó.

Moncayo aseguró que en su candidatura a la presidencia el mayor caudal de votos fue de jóvenes. “No pueden no conocerme. Esto es una vida de trabajo. La política bien hecha es patriotismo y nadie puede jubilarse de ser patriota, ese es mi dilema ético”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato