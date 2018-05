"Presiones e intereses en el Gobierno", promovieron salida de Ramiro Mantilla como Comandante General de Policía (AUDIO)

Audio Mayo 28 - Ramiro Mantilla I



"Posiblemente, el cambio de Ministro también incidió", comentó El general Ramiro Mantilla reveló algunas de las razones que habrían promovido su salida Comandante General de la Policía Nacional. Según dijo, el presidente de la República, Lenín Moreno, "tuvo muchas presiones de algunos sectores al interior del Gobierno" para tomar esta decisión. Pero además, a su criterio, "hubo algunos intereses" para que fuera cesado.

En un recuento de lo que sucedió para que fuera cesado de su cargo, relató que el pasado 23 de mayo, cumplía dos años como General Inspector, debiendo ascender a General Superior “si es que se respetaba la institucionalidad” de la Policía Nacional.

“Entiendo que el Presidente tuvo muchas presiones de algunos sectores de poder al interior del Gobierno. Eso es lo que me supieron manifestar, no voy a decir quién, pero así se dio. Posiblemente, el cambio de Ministro también incidió. Vino un señor de otro sector, entonces, siempre hay ese querer establecer su equipo de trabajo”, comentó.

El ministro del Interior, Mauro Toscanini, explicó que Mantilla no podía ascender como General Superior y, por ende, no podía ejercer como Comandante General; sin embargo, a decir de Ramiro Mantilla, él cumplió con todos los requisitos: “El tiempo de servicio, hice mi declaración juramentada de bienes, inclusive, hay un informe del Consejo de Generales, que me declara apto para ascender”.

“Pero bueno, esa es una decisión política. Yo entiendo que, por ahí, hubo algunos intereses que no los voy a decir. Hay muchas cosas que no las voy a decir por ahora”, señaló el General, en declaraciones para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio. (JPM)