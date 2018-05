LA HORA (Quito) Gobierno propone un observatorio para vigilar los nuevos contratos

Cada tres meses se analizaría la evolución de los compromisos para que no haya abusos ni incumplimientos "Los trabajadores están preocupados, con razón, de que se abuse de la norma. Y hemos sido claros en el sentido de que tenemos herramientas informáticas, que sirven para impedir la migración de los contratos", anotó Raúl Ledesma, ministro de trabajo.

Esa es precisamente uno de los principales temores de las agremiaciones laborales, es decir, que se empiecen a sacar a unas personas con contrato fijo para ponerlas en los contratos temporales, y así reducir de manera ilegal los costos de producción.

Propuesta sobre la mesa

Tras una reunión mantenida entre Ledesma y los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Gobierno puso sobre la mesa la propuesta de estructurar un observatorio que vigile la aplicación de nuevas modalidades de contrato en varios sectores como el turístico, palmicultor, florícola y construcción.

“Nuestra propuesta fue hacer un observatorio para analizar trimestralmente el desarrollo, el resultado de las modalidades, de manera que, si hay algún tipo de precarización o explotación de trabajadores, daremos marcha atrás y corregiremos lo que se deba corregir”, dijo Ledesma.

Ante la situación

Además puntualizó en la necesidad de tener un espacio de tolerancia y observación para verificar si funcionan o no las iniciativas del Gobierno para contrarrestar el desempleo y subempleo.

“El Gobierno no puede quedarse de manos cruzadas frente a los más de 4 millones de subempleados y aproximadamente 300.000 desempleados que hay en el país. Si vemos que hay que tomar correctivos, lo haremos inmediatamente”, aseveró Ledesma.

Opinan los trabajadores

Por su parte, José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (Ugte), señaló que las propuestas del observatorio así como otorgar un período para analizar la aplicación de las nuevas modalidades de contrato serán analizadas por las diferentes organizaciones de los trabajadores y se dará una respuesta esta semana, en una reunión en la que se tiene previsto analizar el nuevo Código del Trabajo y el Consejo Nacional del Trabajo.

Pero a su vez recalcó que las organizaciones de trabajadores no permitirán, de ninguna manera, la generalización de contratos, la precarización ni la flexibilidad laboral.

El lado bueno

Alberto Montesdeoca, especialista en contratación laboral, contó que con controles adecuados las nuevas modalidades de contratos de trabajo tienen tres beneficios. Por un lado, un impacto social, que se traduce en la generación de nuevas plazas de trabajo o a la regularización de los empleos. “No es una menor cosa la formalización del empleo, por el contrario; el subempleo es la peor precarización laboral porque no tiene Seguro Social, ni garantía constitucional, ni contenido del Código de Trabajo”, puntualizó

Por otro lado, hay un impacto productivo, para el sector empleador es útil. Hoy los contratos que están contenidos en el Código de Trabajo no llegan ni al 1% de registro, significa que no se utilizan. La idea es crear herramientas que utilice el sector privado, para poder viabilizar las plazas de trabajo ocupadas. (JS)

Beneficios económicos

El especialista Alberto Montesdeoca, sostiene que todas las modalidades tienen beneficios económicos adicionales desde el 15% a valor hora. “Esto es importante, porque mejora y compensa al trabajador que no tiene el empleo permanente. Los contratos son dirigidos a las actividades extraordinarias y temporales dentro del giro ordinario del negocio. Pero, temporales todo el año, no todos los días del año y no todas las horas del día. Esto permite, por ejemplo a los arroceros que contraten a fumigadores; a los bananeros, cortadores, etc.”, concluyó.