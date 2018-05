ACLARACIÓN: Situación de Julian Assange en Embajada en Londres "no ha cambiado"

Según cancillería de Ecuador, se mantienen "con lo ya dicho en los varios boletines sobre Assange" Tras la información publicada por CNN, indicando que el refugio de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres estaría en riesgo, la cancillería ecuatoriana respondió que la situación del fundador de WikiLeaks, "no ha cambiado en nada", según informa Sputnik News.

Según dicen varias fuentes a la CNN, el refugio de Assange, de casi seis años, en la embajada ecuatoriana en Londres está en peligro, lo que hace que sea arrestado por las autoridades británicas y pueda ser extraditado a los EE. UU.

Tras conocerse esta noticia, la cancillería de Ecuador respondió que "de momento nada ha cambiado y nos mantenemos con lo ya dicho en los varios boletines sobre Assange”, según informa el medio Sputnik News de Rusia.

Recientemente, el presidente Lenín Moreno dispuso que se retire, de forma inmediata, cualquier tipo de seguridad adicional de la embajada de Ecuador en Londres. Esta acción se da luego de la publicación de reportaje del medio The Guardian, el cual indica que Ecuador habría destinado al menos 5 millones de dólares en un presupuesto de inteligencia secreta para proteger al fundador de WikiLeaks.

El pasado 19 de mayo, el embajador de WikiLeaks, Joseph Farrel, se refirió a la situación de Assange desde que Lenin Moreno es presidente.

"No tiene los derechos básicos que tiene la gente que está en la cárcel. Los presos tienen derecho a una hora afuera por día y derecho a ir al médico, Julian no. Es fatal, es muy grave. Eso no se puede hacer; le das el asilo y luego lo cortas porque estabas haciendo lo que siempre hacías”, afirmó Farrel en diálogo con LaGarcía desde Londres.

Fuente: Sputnik News, EcuadorInmediato